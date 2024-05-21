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Polis makasa gereğini yaptı

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
21 May 2024 10:04 - Güncelleme : 21 May 2024 10:05
Polis makasa gereğini yaptı

KGYS kameralarında makasçı şoförü tespit eden Erzurum Emniyet Müdürlüğü para cezası kesti.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü KGYS sisteminde tespit ettiği makasçı şoförü bularak 6 bin 439 TL ceza kesti.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından “Gereği Yapıldı” başlığıyla yaptığı paylaşımda makas atarak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye ceza kesti.

Polis makasa gereğini yaptı - 1. Resim

EMNİYETTEN AÇIKLAMA

Yapılan açıklamada, “17.05.2024 günü 09.12'de KGYS kameraları üzerinden yapılan trafik denetimlerinde 25AK535 plakalı aracın Çat yolu atlama kuleleri civarında makas atmak suretiyle trafiği tehlikeye düşürdüğü tespit edilmesi üzerine aracın tescil plakasına KTK 46/2-g maddesi gereğince 6439 TL para cezası uygulanmıştır" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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