Ankara Emniyeti'ne yeni atama: Murat Çelik'in yerine gelen isim belli oldu

18 May 2024 21:31 - Güncelleme : 18 May 2024 21:42

Siyasette de krize neden olan Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik'in yerine yeni atama yapıldı.

YENİ MÜDÜR YARDIMCISINA TAM YETKİ

T24'ün haberine göre; Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gözaltına alınan Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik'in yerine Yavuz Doğan getirildi. Yavuz Doğan, Organize Suçlarla Mücadele Şubesi’nden sorumlu olarak dün yeni görevine başladı. Doğan’ın yeni süreç kapsamında 'tam yetkili' görevlendirildiği öğrenildi.

Yavuz Doğan, mevcut Emniyet Müdürü Engin Dinç’in göreve başlamasından sonra Esenboğa Havalimanı’nda sorumlu Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı olarak çalışmıştı.

Bu arada, aynı soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan ve sonrasında serbest bırakılan Şube Müdürü Kerem Öner’in yerine atama yapılmadı.

ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ GÖREVDE KALDI

Öte yandan kendi yardımcısı Murat Çelik başta olmak üzere toplam beş polisin gözaltına alınmasının ardından Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç’in görevden alınacağı konuşulmuştu. Ancak son yaşanan gelişmelerle birlikte soruşturmanın tamamlanıncaya kadar Dinç’in mevcut görevinde kalacağı öğrenildi.