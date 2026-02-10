Polis memuru Melih Okan Keskin öldürülmüştü! TÜVTÜRK istasyonlarına siyah çelenk bırakma eylemi başladı

Ankara'da araç muayene işlemleri sırasında uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden polis memuru Melih Okan Keskin için Türkiye’nin dört bir yanından tepkiler yükseliyor. Hem Tunceli’de hem de Balıkesir’de TÜVTÜRK istasyonları önünde protesto gösterileri düzenledi.

TUNCELİ: "BU SALDIRI DEVLETİN OTORİTESİNE YAPILMIŞTIR"

EMŞAV Tunceli İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "EMŞAV Tunceli İl Başkanlığı olarak Ankara'da TÜVTÜRK istasyonunda meydana gelen ve bir polis memurumuzun hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan menfur olayı derin bir üzüntü ve öfkeyle öğrenmiş bulunmaktayız. Milletimizin huzur ve güvenliği için fedakârca görev yapan kahraman polisimize yönelik gerçekleştirilen bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Devletimizin bekası ve milletimizin güvenliği için canını ortaya koyan emniyet teşkilatımızın her bir mensubu, bu aziz milletin onurudur. EMŞAV Tunceli İl Başkanlığı olarak, yaşanan bu acı olay nedeniyle Tunceli TÜVTÜRK istasyonu önüne siyah çelenk bırakarak tepkimizi ve kınamamızı kamuoyuyla paylaştık. Bu hain saldırı yalnızca bir polisimize değil, milletimizin huzuruna ve devletimizin otoritesine yapılmıştır. Şehit olan kahraman polis memurumuza Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve Emniyet Teşkilatımıza sabır ve başsağlığı diliyoruz. Şiddetin her türlüsünün karşısında olduğumuzu bir kez daha vurguluyor, devletimizin ve güvenlik güçlerimizin yanında olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz" denildi.

BALIKESİR: "MUAYENE İŞLEMLERİ EMNİYET BÜNYESİNDE YAPILSIN"

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Balıkesir İl Başkanlığı, Balıkesir Emekli Özel Harekâtçılar Derneği ve Balıkesir Emekli Emniyet Mensupları Derneği (BALEMDAR) üyeleri, TÜVTÜRK araç muayene istasyonu önüne siyah çelenk bırakarak yaşanan olaya tepki gösterdi.

Yapılan açıklamada bu tür menfur olayların bir daha yaşanmaması için caydırıcı önlemler alınması gerektiği belirtilerek, emniyet mensuplarının araç muayene işlemlerini emniyet ve jandarma teşkilatına ait istasyonlarda gerçekleştirebilmesi için düzenleme yapılması talep edildi. Olayın faillerinin en ağır şekilde cezalandırılması istenen açıklamada, "Rahmetli polisimize Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve emniyet teşkilatımıza sabır ve başsağlığı diliyoruz" denildi.