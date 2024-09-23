Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden suç makinesi çöp poşetine sokuldu! Hayvan aracı ile adliyeye sevk edildi

23 Eylül 2024 13:52 - Güncelleme : 23 Eylül 2024 14:38

İstanbul Ümraniye'de meydana gelen olayda, 19 yaşındaki suç makinesi Yunus Emre Geçti çıkan arbede sonucunda bir polis memurunun silahını alarak ateş açmaya başladı. Kurşunlardan bir tanesi 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz'ın başına isabet etti. Kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Şeyda Yılmaz şehit oldu.