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Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden suç makinesi çöp poşetine sokuldu! Hayvan aracı ile adliyeye sevk edildi

Editör: Emir Yücel / Kaynak: tgrthaber.com
23 Eylül 2024 13:52 - Güncelleme : 23 Eylül 2024 14:38

İstanbul Ümraniye'de meydana gelen olayda, 19 yaşındaki suç makinesi Yunus Emre Geçti çıkan arbede sonucunda bir polis memurunun silahını alarak ateş açmaya başladı. Kurşunlardan bir tanesi 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz'ın başına isabet etti. Kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Şeyda Yılmaz şehit oldu.

İstanbul Ümraniye’de 19 yaşındaki suç makinesi Yunus Emre​ Geçti, polisler tarafından yakalanmak üzereyken, bir polis memurunun silahını alarak ateş açmaya başladı. Silahtan çıkan mermilerden bir tanesi 27 yaşındaki polis memuru​ Şeyda Yılmaz’ın başına isabet etti. 1 yıl önce polis memuru olan Şeyda Yılmaz kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Şeyda Yılmaz’ın, şehit olmasaydı bugün yıllık izne ayrılacağı ve memleketine gideceği öğrenildi. Şeyda Yılmaz'ın ölümüne sebep olan 19 yaşındaki Yunus Emre Geçti yapılan operasyonla tutuklanarak gözaltına alındı.

Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden suç makinesi çöp poşetine sokuldu! Hayvan aracı ile adliyeye sevk edildi - 1. Resim

ÇÖP POŞETİ GEÇİRİLDİ!

Gözaltına alınan suç makinesi Yunus Emre Geçti, sorgusu yapıldıktan sonra adliyeye sevk edildi. Adliyeye götürülürken çöp poşetine sokulan Geçti, Hayvan Durum İzleme (haydi) aracı ile mahkemeye götürüldü.

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Kaynak: tgrthaber.com
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Elif23 Eylül 2024 13:57

Polis memurlarımız bu kadar fedakar çalışıyorlar, böyle bir olay çok üzücü

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