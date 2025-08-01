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 | Onur Kaya

Polis Meslek Yüksekokullarına 2 bin 500 öğrenci alınacak! Başvuru şartları ve tarihleri açıklandı

Polis Meslek Yüksekokullarına (PMYO) 2 bin erkek ve 500 kadın olmak üzere toplam 2 bin 500 öğrenci alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Adaylar için başvuru şartları ve tarihleri belli oldu.

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Polis Meslek Yüksekokullarına 2 bin 500 öğrenci alınacak! Başvuru şartları ve tarihleri açıklandı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.08.2025
saat ikonu 01:30
|
GÜNCELLEME:
01.08.2025
saat ikonu 01:30

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Polis Meslek Yüksekokullarına 2025-2026 yılı 24. Dönem eğitimi için 2 bin erkek ve 500 kadın olmak üzere toplamda 2 bin 500 öğrenci alımı gerçekleştirilecek.

Adaylar 2-6 Ağustos 2025 tarihleri arasında "https://www.pa.edu.tr" adresinden e-Devlet şifresi ile giriş yaparak yapabilecek. Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

Adaylarda lise ve dengi okul mezunu olma ve Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı TYT puan türünden en az (250.000) ham taban puan ve üzeri puan alma şartı, şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocuklarından ise 2025 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı TYT puan türünden en az (200.000) ham taban puan ve üzeri puan almış olma şartı aranacak.

1 Ocak 2000 - 1 Ekim 2007 tarihleri arasında doğmuş olan adaylar başvurabilecek. Kadınlar için 162 santimetre, erkekler için 167 santimetreden kısa boylu olmamak, beden kitle indeksi, 18 ile 27 arasında olma şartı aranacak. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden "www.pa.edu.tr" ilan edilecek.

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