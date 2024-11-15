Polis minibüsü ile otomobil çarpıştı: Ölü ve çok sayıda yaralı var!

15 Kasım 2024 23:04 - Güncelleme : 15 Kasım 2024 23:07

Konya’da İl Emniyet Müdürlüğüne ait minibüsün, kavşakta dönüş yaparken karşı yönden gelen bir otomobille çarpışması sonucu yaşanan facia, 1 can aldı, 11 kişiyi de yaraladı.

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Konya’da polis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında büyük bir kargaşa yaşandı. Kaza anının şahitleri, çarpışmanın şiddetinin her iki aracı da savurduğunu belirtti.

İhbar üzerine olay yerine hızla sevk edilen sağlık ekipleri, otomobildeki 73 yaşındaki Sebahat Filiz’in hayatını kaybettiğini tespit etti. Diğer yaralılar arasında 7 polis memuru da yer alırken, tüm yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

DÖNÜŞ SIRASINDA FACİA

Kaza, saat 19.00 sıralarında Konya​ - Karapınar yolunun 10’uncu kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karayolu üzerinde seyir halinde olan İl Emniyet Müdürlüğüne ait minibüs kavşaktan dönüş yapmak istediği sırada, karşı yönden seyir halinde olan Fahri A., idaresindeki otomobil​ ile çarpıştı.

TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Çarpışmasının etkisiyle savrulan araçları gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde otomobilde yolcu olarak bulunan 73 yaşındaki Sebahat Filiz hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobilde bulunan 4 kişi, minibüste bulunan 7 polis memuru yapılan ilk müdahalelerin ardından kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLTILDI

Olay yerindeki yapılan inceleme sonrası kazada hayatını kaybeden Sebahat Filiz’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.