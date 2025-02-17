Polis Şeyda Yılmaz'ı canice şehit etmişti! Suç makinesi mermileri bitene kadar sıkmış

İstanbul Ümraniye’de motosiklet hırsızlığı suçundan gözaltına alınan ve 26 ayrı suç kaydı bulunan Yunus Emre Geçti, 22 Eylül’de polis merkezinden kaçtı. Onu durdurmak için harekete geçen polis memurları K.H.S. ve Şeyda Yılmaz, şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Yunus Emre Geçti, polis memurlarının silahını alarak ateş açtı.

Kurşunlar, polis memuru Şeyda Yılmaz’a isabet etti. Yılmaz, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Olayda polis memuru K.H.S. ve şüphelinin annesi Pınar Geçti de yaralandı.

Şeyda Yılmaz’ın ölümü tüm Türkiye’yi yasa boğdu. Gözaltına alınan Yunus Emre Geçti, adliyeye sevk edildikten sonra “kamu görevlisini görevinden dolayı kasten öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET ALDI

Yargılama sürecinin tamamlanmasının ardından mahkeme, Yunus Emre Geçti’yi polis memuru Şeyda Yılmaz’ı “görevli memura karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca polis memuru K.H.S.’ye karşı "görevli memura karşı kasten öldürmeye teşebbüs", annesini yaralama ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından toplamda 26 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

MERMİLERİ BİTENE KADAR DURMAMIŞ!

Sabah'ın haberine göre; mahkemenin gerekçeli kararında, sanık Yunus Emre Geçti’nin eline geçirdiği tabancayla polis memurlarına mermileri bitene kadar yaylım ateşi açtığı ifade edildi.

Gerekçeli kararda, polis memuru Şeyda Yılmaz’ın bu saldırı sonucu şehit olduğu belirtilirken, sanığın yakalanmamak için kasten öldürme suçunu işlediği açıkça ifade edildi.