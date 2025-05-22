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Pompalı dehşette kahreden detay! Uzaklaştırma kararı aldırdığı gün mezara girdi

Kahramanmaraş’ta korkunç bir cinayet yaşandı. Eser Karaca isimli talihsiz kadın, cani eski eşi Atilla Ayıntaplı tarafından çalıştığı hastanede pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Karaca’nın başvurusu üzerine Ayıntaplı hakkında aynı gün uzaklaştırma kararı verildiği ortaya çıktı.

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Pompalı dehşette kahreden detay! Uzaklaştırma kararı aldırdığı gün mezara girdi
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
22.05.2025
saat ikonu 09:36
|
GÜNCELLEME:
22.05.2025
saat ikonu 09:36

Bitmek bilmeyen kadın cinayetlerinin son durağı bu kez de Kahramanmaraş oldu. Atilla Ayıntaplı isimli cani adam, pompalı tüfekle boşandığı Eser Karaca'nın çalıştığı hastaneye gitti. Ayıntaplı ve Karaca arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Pompalı dehşette kahreden detay! Uzaklaştırma kararı aldırdığı gün mezara girdi

KAÇTI AMA KURTULAMADI

Tartışma kısa sürede büyüyünce Karaca, merdivenlerden inerek kaçmaya başladı. Bu sırada Atilla Ayıntaplı, Eser Karaca'ya pompalı tüfekle 3 el ateş etti. Yaralanan Karaca, hemen hastanenin acil servisine alındı ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Pompalı dehşette kahreden detay! Uzaklaştırma kararı aldırdığı gün mezara girdi

SİLAHI ATIP KAÇTI

Katil ise olayda kullandığı silahı atıp hastanene yakınına park ettiği otomobiliyle kaçtı. İhbar üzerine hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ayıntaplı kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayı duyup hastaneye gelen çiftin çocukları, annelerinin ölüm haberini alınca gözyaşlarına boğuldu.

Pompalı dehşette kahreden detay! Uzaklaştırma kararı aldırdığı gün mezara girdi

4 KEZ BAŞVURUDA BULUNMUŞ

Öte yandan Eser Karaca'nın, kendisini rahatsız ettiği gerekçesiyle Atilla Ayıntaplı hakkında 2019'da 1 kez, 2025'te de 2 kez uzaklaştırma kararı aldırdığı belirtildi. Karaca'nın eşi hakkında 4'üncü kez uzaklaştırma kararı için dün avukatı aracılığıyla adliyeye başvurduğu ve bugün olaydan saatler öncesinde de Atilla Ayıntaplı hakkında uzaklaştırma kararı verildiği ortaya çıktı.

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Sıkça Sorulan Sorular

Kasten adam öldürmenin cezası kaç yıl?
Gerçekleştirilmesi gereken bir sorumluluğun gerçekleştirilmemesi (ihmali) sebebiyle kasten adam öldürme suçunun cezası, ağırlaştırılmış müebbet yerine 20 ila 25 yıl hapis, müebbet yerine 15 ila 20 yıl hapis ve diğer hallerde 10 ila 15 yıl hapis olarak belirlenmiştir.
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