Pompalı tüfekle dehşet saçtı! Özel harekat operasyonuyla gözaltına alındı

21 Ağustos 2024 09:07 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 09:49

İstanbul Esenyurt'ta komşular arasındaki kavgada dehşet dolu anlar yaşandı. Saat 16.00 sıralarında bir sitede meydana gelen komşu tartışması bir anda büyüyerek kavgaya dönüştü.

POMPALI TÜFEKLE DEHŞET SAÇTI

Kavgaya karışan komşulardan biri ayırmak için gelen kadın güvenliğin üzerine yürüdü. Güvenliğin gelmesiyle öfkeli adam bu kez onların da üzerine yürüdü. Güvenlik müdürü de kendilerine saldıran site sakinine silah çekti. Bunun üzerine öfkeli adam evinden getirdiği pompalı tüfekle dehşet saçtı.

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Elindeki tüfeğin dipçiği ile güvenlik müdürüne vuran şahsın sinir krizi geçirdiği o anlar çevredekilerin cep telefonu ile görüntülendi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

ÖZEL HAREKAT DESTEKLİ OPERASYON

Saldırgan site sakini güçlükle sakinleştirilirken, özel harekat destekli resmi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaralanan site güvenliği ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.