Pompalı tüfekle dehşet saçtı! Özel harekat operasyonuyla gözaltına alındı
İstanbul Esenyurt'ta korku dolu dakikalar yaşandı. Bir sitede başlayan komşular arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sonrası komşulardan biri pompalı tüfekle dehşet saçtı.
İstanbul Esenyurt'ta komşular arasındaki kavgada dehşet dolu anlar yaşandı. Saat 16.00 sıralarında bir sitede meydana gelen komşu tartışması bir anda büyüyerek kavgaya dönüştü.
POMPALI TÜFEKLE DEHŞET SAÇTI
Kavgaya karışan komşulardan biri ayırmak için gelen kadın güvenliğin üzerine yürüdü. Güvenliğin gelmesiyle öfkeli adam bu kez onların da üzerine yürüdü. Güvenlik müdürü de kendilerine saldıran site sakinine silah çekti. Bunun üzerine öfkeli adam evinden getirdiği pompalı tüfekle dehşet saçtı.
KORKU DOLU ANLAR KAMERADA
Elindeki tüfeğin dipçiği ile güvenlik müdürüne vuran şahsın sinir krizi geçirdiği o anlar çevredekilerin cep telefonu ile görüntülendi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
ÖZEL HAREKAT DESTEKLİ OPERASYON
Saldırgan site sakini güçlükle sakinleştirilirken, özel harekat destekli resmi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaralanan site güvenliği ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.