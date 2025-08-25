Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Pompalı tüfekle rastgele ateş açtı, mahalleli korku dolu anlar yaşadı

Adana’nın Kozan ilçesinde bir şahıs evinin balkonundan pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.08.2025
saat ikonu 21:32
|
GÜNCELLEME:
25.08.2025
saat ikonu 21:32

’nın ilçesinde evinin balkonundan elindeki pompalı tüfekle rastgele ateş açan şahıs, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Pompalı tüfekle rastgele ateş açtı, mahalleli korku dolu anlar yaşadı

YAKLAŞIK 15 EL ATEŞ AÇTI

Edinilen bilgiye göre, olay saat 19.30'da Cumhuriyet Mahallesi Gazel Sokak’ta meydana geldi. O.K. isimli kişi, evinin balkonundan elindeki pompalı tüfekle çevreye rastgele ateş açtı. Yaklaşık 15 el ateş eden şahıs, olay yerine giden polis ekip otolarını ve polisi de hedef aldı. Yakalanacağını anlayan şahıs, 2. kattaki balkondan atlayarak kaçmaya çalıştı.

Pompalı tüfekle rastgele ateş açtı, mahalleli korku dolu anlar yaşadı

Polis ekipleri tarafından takibe alınan O.K., Dr. Naim Çuhacı Sokak’ta bulunan Kilgen Çayı'nda yakalanarak gözaltına alındı. O.K'nin birçok kaydı bulunduğu öğrenildi. Olay sırasında şüphelinin evde bulunan annesi E.K. fenalaştı. E.K., sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kozan Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, O.K.’nın emniyetteki sorgusu sürüyor.

Pompalı tüfekle rastgele ateş açtı, mahalleli korku dolu anlar yaşadı

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Konya'da silahlı saldırı: Baba ve oğlu hayatını kaybetti
ETİKETLER
#adana
#kozan
#kaçış
#pompalı tüfek
#suç
#ateş etme
#gözaltı
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.