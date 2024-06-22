Portekiz maçı sonrası HDP'li vekilin skandal paylaşımına cevap: Bijî sarı torba!

22 Haziran 2024 23:18 - Güncelleme : 22 Haziran 2024 23:35

TSK, PKK'lı teröristleri sarı torbaya sokarken bazı DEM'liler Türkiye düşmanlığını bu kez farklı alanda gösterdi. Teröre desteğiyle bilinen bazı HDP ve DEM Partili vekiller Türkiye-Portekiz maçında da skandallarına yenisini ekledi.

HDP’nin 26. Dönem milletvekili Ferhat Encü’nun Türkiye - Portekiz maçı sırasında Portekiz’e destek mesajı sosyal medyada büyük tepki çekti.

''YAŞA PORTEKİZ'' DEDİ

Encü, Türkiye'yi yenen Portekiz'i tebrik etti. Encü Kürtçe paylaşımında, "Bijî Portîkez… (Yaşa Portekiz)" ifadelerini kullandı.

Encü'nün skandal paylaşımına tepki gösteren İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu tweet bizi kızdırdı mı hayır, amaçladığı provokasyona ulaşır mı, elbette ki hayır. Bu tweet, zaten bildiğimiz bir gerçeği tekrar etti sadece: Kandil'in listesinden seçime girenler sadece efendilerinin talimatlarını yerine getirirler. Bir spor müsabakasında bile bu ülkenin karşısında durmayı, bu milleti tahrik etmeyi, buradan bir çatışma çıkarmaya çalışmayı ihmal etmezler." ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada bazı kullanıcılar ise sarı torbaları işaret ederek eski vekile ''Bijî sarı torba!'' şeklinde cevap verdi.