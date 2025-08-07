Menü Kapat
28°
SON DAKİKA!
Gündem
Portekizli Flavio bisikletle geldiği Şırnak'ta Müslüman oldu! En güzel ismi seçti

Şırnak'ın Cizre ilçesine bisikletiyle gelen Portekiz vatandaşı Flavio, "Muhammet Mustafa" adını alarak Müslüman oldu.

Portekizli Flavio bisikletle geldiği Şırnak'ta Müslüman oldu! En güzel ismi seçti
'ın Cizre ilçesine bisikletiyle gelen Flavio isimli vatandaşı, Müslüman oldu. Cizre İlçe Müftülüğü'nde düzenlenen ihtida merasimiyle kelime-i şehadet getirerek Müslüman olan Portekiz uyruklu Flavio, Peygamber Efendimizin sünnetine uyarak "Muhammet Mustafa" adını aldı.

Portekizli Flavio bisikletle geldiği Şırnak'ta Müslüman oldu! En güzel ismi seçti
KUDÜS'E NİYET, ŞIRNAK'A KISMET

İlçe Müftüsü Süleyman Baran ve Diyarbakır İlçe Müftü Yardımcısı Selahattin Yılmaz tarafından İslam dini hakkında temel bilgiler verilen Flavio, uzun zamandır İslam dini üzerine araştırmalar yaptığını, asıl hedefinin Kudüs'e giderek orada Müslüman olmak olduğunu ifade etti. Ancak Cizre'de geçirdiği sürede kararını değiştirdiğini belirten Flavio burada İslam'ı seçtiğini söyledi.
Tören, yapılan dua ile sona erdi.

