Poşetteki muzların içinden çıkanlar şoke etti! Akılalmaz yöntem

24 Ocak 2025 11:34 - Güncelleme : 24 Ocak 2025 11:49

Sivas'ta bir uyuşturucu kaçakçısının akılalmaz yöntemi görenleri şaşkına çevirdi. Polisin şüphe üzerine durdurduğu kişinin poşetinde yapılan aramada muzların içerisine saklanmış uyuşturucu madde çıktı.

Uyuşturucu kaçakçısının akılalmaz yöntemini polis ortaya çıkardı. Uyuşturucu maddeleri saklamak için bulduğu yöntem ise şoke etti. Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri şüpheli olarak takip edilen bir şahsı kontrol altına alarak üzerinde ve eşyalarında arama yaptı.

Yapılan aramada elindeki poşette bulunan muzların içerisine saklanmış 117,07 gram metamfetamin ve 13 adet sentetik ecza ele geçirildi. Şüpheli, adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi.