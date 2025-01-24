Piyasa değeri tam 11 milyon TL! 25 ton ele geçirildi

24 Ocak 2025 11:27 - Güncelleme : 24 Ocak 2025 11:29

Tekirdağ'da sahte deterjan üreten şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda tam 25 ton sahte temizlik ürünleri ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 11 milyon TL olduğu belirtildi.

Tekirdağ​'ın Kapaklı​ ilçesinde sahte deterjan​ imalathanesine bir baskın düzenlendi. Tespit edilen depolarda sahte deterjan ve temizlik ürünleri üretildiği, bu ürünlerin tanınmış markalar adı altında pazarlanarak satışa sunulduğu belirlendi. Yapılan tespitin ardından, 23 Ocak 2025 tarihinde Y.E.S. isimli şahsa ait depoya bir operasyon düzenlendi. Yapılan aramada, çok sayıda sahte ürün ele geçirildi.

PİYASA DEĞERİ TAM 11 MİLYON TL

Depoda yapılan aramalarda, 25 bin litre sıvı deterjan, bin 884 adet dolu kahve paketi, bin 200 adet boş kahve paketi, 114 kilogram toz kahve, 13 adet farklı markalara ait rulo etiket, 65 adet sıvı bulaşık deterjanı, 11 bin 201 adet boş sıvı deterjan bidonu, 50 adet toz deterjan ambalajı, 9 adet dolu şampuan, 600 adet boş şampuan bidonu, 3 bin 174 adet sıvı deterjan bidonu, bin 625 adet boş ambalaj kartonu, 51 adet sıvı deterjan etiketi ve 4 bin adet plastik kapak ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 11 milyon TL olduğu belirtilirken, şüpheli Y.E.S. gözaltına alındı. Operasyonla ilgili soruşturma devam ediyor.