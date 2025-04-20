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 | Özge Sönmez

Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Türkiye için en büyük tehlikeyi açıkladı! 'Ülkemiz kabusa gidiyor, gerçek bir beka sorunu'

Tarihçi Erhan Afyoncu, Türkiye'nin hızla düşen doğurganlık oranlarına dikkat çekti. Nüfus sorunun savaştan bile daha büyük bir sorun olduğunu belirten Afyoncu, "Türkiye nüfus meselesinde bir kâbusa doğru gidiyor. Nüfus artış hızımız durma noktasına geldi." ifadelerini kullandı.

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Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Türkiye için en büyük tehlikeyi açıkladı! 'Ülkemiz kabusa gidiyor, gerçek bir beka sorunu'
KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
20.04.2025
saat ikonu 15:18
|
GÜNCELLEME:
20.04.2025
saat ikonu 15:20

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu sosyal medyada yaptığı 'Nüfus' açıklamasıyla tedirgin etti. Doğum oranlarının ciddi manada azaldığını söyleyen Afyoncu, bu durumun savaştan bile daha tehlikeli olduğunu söyledi. Şanlıurfa, Van, Şırnak, Mardin, Muş, Siirt, Diyarbakır, Batman, Ağrı ve Gaziantep gibi illere dikkat çeken ünlü tarihçi, "bu iller olmasa doğurganlık hızımız 1 çocuğa kadar inecek" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Türkiye için en büyük tehlikeyi açıkladı! 'Ülkemiz kabusa gidiyor, gerçek bir beka sorunu'

"GERÇEK BİR BEKA SORUNU"

Durumun oldukça ciddi olduğunu söyleyen Afyoncu, "Türkiye nüfus meselesinde bir kâbusa doğru gidiyor. Nüfus artış hızımız durma noktasına geldi. Şu anda Türkiye'nin en önemli sorunu nüfustur. Böyle giderse Türkiye ne olur? Ben açık ve net söyleyeyim; Anadolu'da yaşlı bir Türk nüfusu olur. Tarım başta olmak üzere hiçbir alanda çalışacak işgücü üretemeyiz. Kendisini toparlayamazsa da bu topraklardaki yaşama kabiliyetini kaybeder. Bu çok ciddi bir risk. Gerçek bir beka sorunu. Ben bunu 10 yıldır söylüyorum, yazıyorum. Bu birçoğumuzun farkedemediği, savaştan bile daha önemli bir tehdit.
Osmanlı İmparatorluğu’nun son asırlarında da nüfusumuz artmamış, bu yüzden savaşları ve bir imparatorluğu kaybetmiştik. Prut Savaşı'nda Rusları yendik. 1711'de biz Rusları yenerken bizim nüfusumuz 30 milyondu, Rusların nüfusu 16 milyondu. Osmanlı 140 bin asker çıkardı, Ruslar 60 bin asker çıkardı. 93 harbi dediğimiz, 1877-78 savaşında Ruslar 100 milyona ulaşmıştı, Osmanlı 26 milyondu. Ruslar 800 bin kişilik asker çıkardılar, biz 300 bin. 1. Dünya Savaşı'na geldiğimizde Rusya 175 milyona ulaştı, biz 22 milyonduk. Ruslar 11 milyonluk ordu çıkardı biz 2 milyon 750 bin." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Türkiye için en büyük tehlikeyi açıkladı! 'Ülkemiz kabusa gidiyor, gerçek bir beka sorunu'

"YENİ DOĞUMLARI TEŞVİK ETTİKLERİNİ GÖRMEZDEN GELDİK"

Yeni doğumları teşvik ettiklerini görmezden gelindiğini belirten ünlü tarihçi, "Cumhuriyet kurulduğu zaman Atatürk'ün en büyük amaçlarından biri Türkiye'nin nüfusunu artırmaktı. 13 milyona düşmüştük. Çok çocuklu aile yapısı teşvik edildi. İzlenen siyaset sayesinde başarılı olundu. Türkiye 1960'lara kadar bu politikayla geldi. 1965'te çok yanlış bir şey yapıldı. 1965'te kabul edilen 557 sayılı Nüfus Planlaması Hakkındaki Kanun, Türkiye'deki nüfus politikalarında bir dönüm noktası oldu. Yıllarca nüfus planlaması yapıp çocuk sayısının azlığını teşvik ederek nüfus artış hızımızı düşürdük. Hep kendimizi mukayese ettiğimiz Avrupa ile bu konuda hiç karşılaştırma yapmadık ve Avrupa'nın durumuna gelebileceğimizi hiç hesaplamadık. Batı ülkelerinin nüfus yoğunluklarının bizim ülkemizden dört-beş misli gazla olmasına rağmen Avrupalıların nüfus planlaması yapmayıp yeni doğumları teşvik ettiklerini görmezden geldik." dedi.

Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Türkiye için en büyük tehlikeyi açıkladı! 'Ülkemiz kabusa gidiyor, gerçek bir beka sorunu'

"FELAKET KAPIYA DAYANDI, DURUM KRİTİK"

Doğu illeri olmasa doğum hızının 1 çocuğa düşeceğini söyleyen Afyoncu, "Ege ve Marmara bölgelerinde çocuk sayısı azaldı. İç Anadolu ve Karadeniz doğurganlık hızını bir süre muhafaza etti. Fakat somunda bu iki bölgemizde de doğurganlık hızımız azaldı.
Doğurganlık hızımız 1945'te 6.9, 1960'ta 6.38 çocuk iken, 1965'teki nüfus planlaması uygulamasının başlamasından sonra 1978'de 4.3, 1983'te 4, 1993'te 2.7, 2001'de 2.38, 2023'te ise 1.51 çocuğa kadar düştü. Büyük şehirlerde bu durum 1'e kadar iniyor
Doğurganlık hızında Bulgaristan'ın bile gerisindeyiz. Nüfusun yenilenme düzeyi olan 2.1'in çok altında kaldık. Şanlıurfa, Van, Şırnak, Mardin, Muş, Siirt, Diyarbakır, Batman, Ağrı ve Gaziantep gibi doğurganlık hızı yüksek illerimiz olmasa doğurganlık hızımız 1 çocuğa kadar inecek.
Sonunda felaket kapıya dayandı. Çok kritik bir duruma geldik. Genç nüfusumuz var derken ortanca yaşın ağırlıklı olduğu bir nüfus yapısına sahip olduk. Eğer ciddi tedbirler alıp doğurganlık hızımızı en az 2.1'de tutamazsak Avrupa gibi yaşlı nüfus ağırlıklı bir ülke olmaya doğru gidiyoruz."

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