Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan normal doğum tartışmalarına ilişkin açıklama: Kadınları rencide edecek bir şey yoktu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağcılar'da hastane açılışında yaptığı konuşmada, normal doğum tartışmalarına ilişkin çarpıcı mesajlar verdi. "Bir haftadır ortalığı velveleye verdiler" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, eleştirilere "Pankartta hakaret, saygısızlık, kadınları rencide edecek bir şey yoktu. Niye bu kadar rahatsız oldunuz? Doğurganlık oranının alarm verdiği bir dönemde bu hezeyanlara ayıracak vaktimiz yok" diyerek cevap verdi.

Süper Lig'in 31. haftasında Sivasspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maç öncesinde, ev sahibi takımın futbolcuları Sağlık Bakanlığı'nın normal doğuma teşvik için yürüttüğü kampanyanın pankartını taşıdı. Üzerinde "Doğal olan normal doğum" yazan pankart tartışma konusu oldu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun "Normaldir. Futbol maçına sadece erkekler mi geliyor arkadaşlar?" diyerek tepkilere cevap verdiği tartışmaya ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da dikkat çeken açıklamalar geldi.

İstanbul'da Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Açılış Töreni’nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

NORMAL DOĞUM TARTIŞMALARI

"Geçen hafta muhalefetin nasıl bir zihin yapısına sahip olduklarını geçen hafta bir kez daha gördük. Bir futbol kulübümüz, Sağlık Bakanlığımızın yürüttüğü bir farkındalık kampanyasına destek olmak için sahaya bir pankartla çıktı. Pankartta hakaret yoktu, eleştiri yoktu, kimseye bir saygısızlık yoktu. Onların iddia ettiği gibi kadınları rencide edecek hiçbir durum yoktu. Sadece çok önemli bir konuya dikkat çekme niyeti vardı. Son yıllarda ülkemizin kanayan yarasına haline gelen bir sorunun çözümüne katkı sunma amacı vardı. Yani kulübümüz gayet masum ve doğru bir adım attı.

"BİR HAFTADIR ORTALIĞI VELVELEYE VERDİLER"

Bunun üzerine malum odaklar harekete geçti, önce sporcularımızı ve futbol kulübümüzü, ardından Sağlık Bakanlığımızı hedef aldılar. Sonra da eleştiri oklarını hükümetimize ve şahsımıza yönelttiler. Son derece çirkin ifadelerle bir haftadır ortalığı velveleye verenlere şunu söylüyorum.

Bakanlığımızın normal doğumu teşvik etmesi, cerrahi müdahale yerine normal doğumu özendirmesi sizi niçin bu kadar rahatsız ediyor? Sağlık Bakanlığının görevi bu milleti korumak değil mi?

"HEZEYANLARA AYIRACAK VAKTİMİZ YOK"

Dünya ortalamalarına göre bir anormallik varsa bunun üzerine gitmek gerekmez mi? Bakanlığımızın ne yapmasını bekliyorsunuz? Bilimsel veriler ortada, nüfus artış hızımızın, doğurganlık hızımız ortada. Bizleri 10-20 yıl sonra bekleyen tehditler apaçık ortada. Siz rahatsız oluyorsunuz diye bunlarla mücadele etmeyelim mi? Tedbir almayalım mı? Doğurganlık oranının alarm verdiği bir dönemde bizim bu hezeyanlara ayıracak vaktimiz yoktur. Bu bizim için bir beka meselesidir. Türkiye'nin geleceğini ilgilendiren bir varoluş tehdididir. Sapkın akımlarla milletimizin zehirlenmesine asla müsaade etmeyiz. Bu konudaki tavizsiz duruşumuza devam edeceğiz. Birileri karşı çıksa da milletimiz için en doğru olanı yapmayı kararlılıkla sürdüreceğiz."