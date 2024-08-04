Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'nde tavan çöktü! Bebekler ölümden döndü

04 Ağustos 2024 10:51 - Güncelleme : 04 Ağustos 2024 10:59

Çalık Holding’de üst düzey atama! Yeni CEO’su Temel Kotil oldu

Çalık Holding’de üst düzey atama! Yeni CEO’su Temel Kotil oldu

Kaplumbağayı çöpe attılar: İşçilerin dikkati sayesinde kurtuldu! 'Bu insanlara yazıklar olsun'

Kaplumbağayı çöpe attılar: İşçilerin dikkati sayesinde kurtuldu! 'Bu insanlara yazıklar olsun'

Bakırköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin yeni doğan yoğun bakım ünitesinin tavanı çöktü. Çökmenin sıcak su tesisatında meydana gelen kaçak nedeniyle asma tavan çöktü.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, hastaneye itfaiye ekipleri çağrıldı. İtfaiye ekipleri, yeni doğan yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 8 bebeği tahliye etti.