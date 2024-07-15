Prof. Dr. Osman Bektaş'tan Giresun depremi sonrası korkutan uyarı!

15 Temmuz 2024 14:04 - Güncelleme : 15 Temmuz 2024 14:23

Manisa Soma'da çıkan orman yangınını karadan ve havadan söndürme çalışmaları devam ediyor

Manisa Soma'da çıkan orman yangınını karadan ve havadan söndürme çalışmaları devam ediyor

Giresun'un Espiye ilçesinde dün saat 12.23'te bir deprem oldu. Depremin büyüklüğünü Kandilli Rasathanesi 3.9., AFAD ise 3.6 olarak duyurdu.

Tedirgin eden deprem sonrasında Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş'tan açıklama geldi.

Depremin sahil şeridini tehdit ettiğini söyleyen Bektaş, sosyal medya hesabı üzerinden uyarılarda bulundu.

"DOĞU KARADENİZ SAHİL İLLERİNİ TEHDİT EDİYOR"