Prof. Dr. Osman Bektaş'tan Giresun depremi sonrası korkutan uyarı!
Giresun'da dün meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki deprem sonrası deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş'tan korkutan açıklama geldi. Bektaş, yaşanan depremin sahil şeridini tehdit ettiğini bildirdi.
Giresun'un Espiye ilçesinde dün saat 12.23'te bir deprem oldu. Depremin büyüklüğünü Kandilli Rasathanesi 3.9., AFAD ise 3.6 olarak duyurdu.
Tedirgin eden deprem sonrasında Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş'tan açıklama geldi.
Depremin sahil şeridini tehdit ettiğini söyleyen Bektaş, sosyal medya hesabı üzerinden uyarılarda bulundu.
"DOĞU KARADENİZ SAHİL İLLERİNİ TEHDİT EDİYOR"
Bektaş, X (Twitter) yayımladığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Karadeniz fayı 3,9 Giresun depremiyle Doğu Karadeniz sahil illerini tehdit ediyor. Karadeniz Levhası kuzeyde Kafkas, güneyde Kuzey Anadolu levha sınırı faylarıyla sınırlandırılmıştır. Karadeniz Fayı ise Karadeniz Levhası içerisinde yeralır. Levha sınırı fayları 100-1000 yıl tekrarlanma süresine sahipken levha içi faylar 1000-10000 yıl tekrarlanma süresine sahiptir. Ancak Karadeniz Fayı segmentlerinin hızları ve son yıkıcı depremleri hakkında bilgimiz yoktur. Sahil, zemin deprem büyütme özelliği ve heyelan tehlikesine sahiptir."