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Provokasyondan yeni görüntüler! Arap iş insanlarına bıçaklı tehdit

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
02 Temmuz 2024 14:14 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 14:15

Kayseri'deki olayların ardından provokatörler İstanbul'da da devreye girdi. Türkiye'ye yaptığı yatırımlarla tanınan Khaled Fouzan'ın da arasında olduğu bazı iş insanlarına bıçaklı saldırı girişimi yaşandı. Elindeki bıçakla masada oturan insanlara küfür edip tehditler savuran provokatör daha sonrasında olay yerinden uzaklaştırıldı.

Türkiye'ye yaptığı yatırımlarla bilinen Khaled Fouzan ve İbrahim Al Hudaithi'nin de aralarında bulunduğu iş insanlarına İstanbul'da bıçaklı saldırı girişiminde bulunuldu.

O ANLAR KAMERADA

İş insanları, restoranda yemek yediği sırada bir anda bıçaklı bir provokatör belirdi. Küfürler savuran, elindeki bıçakla masada oturan iş insanlarını tehdit eden kişi, polisin gelmesiyle olay yerinden uzaklaştırıldı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Provokasyondan yeni görüntüler! İş insanlarına bıçaklı tehdit - 1. Resim

NE OLMUŞTU?

Suriye uyruklu bir kişi, küçük yaştaki bir kız çocuğunu taciz ettiği yönündeki iddialar sonrası ortalık karışmıştı. Bu durumu fırsat bilip ortaya çıkan provokatörler, göçmenlerle ilişkili olduğu bilinen yerlere saldırılması için vatandaşları galeyana getirdi. Çıkan olaylar sonrasında kent merkezi adeta savaş alanına döndü. 

Kaynak: tgrthaber.com
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