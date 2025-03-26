Provokasyonlara karşı polis duruşuna Bakan Yerlikaya’dan tebrik

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Saraçhane’de gerçekleştirilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) protestolarında görev alan güvenlik güçlerini sosyal medya üzerinden yayımladığı mesajla tebrik etti.

BAKAN YERLİKAYA'DAN TEBRİK MESAJI

Bakan Yerlikaya, yasadışı eylemlere karşı büyük bir özveriyle görev yapan başta İstanbul Valisi ve Emniyet Müdürü olmak üzere tüm valiler ve emniyet müdürlerini kutladı. Yerlikaya, mesajında şunları söyledi:

"Yasadışı eylemlere karşı büyük bir özveriyle görevini yapan başta İstanbul Valimiz ve Emniyet Müdürümüz olmak üzere valilerimizi, emniyet müdürlerimizi tebrik ediyorum.

Her türlü provokasyona karşı sabırla karşı duran, sağduyuyla görevlerini ifa eden kahraman polislerimizle iftihar ediyorum.

Güvenlik güçlerimiz hukuktan aldığı güçle, aziz milletimizin huzur ve güvenliğini her daim korumaktadır, korumaya da devam edecektir."

https://x.com/AliYerlikaya/status/1904644782531445026