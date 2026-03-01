Menü Kapat
Gündem
Pus, sis, soğuk ve yağışlar sürüyor! Meteoroloji bu bölgeleri uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1 Mart Pazar hava tahmin raporunu yayımladı. Yurt geneli soğuk hava hakimiyetini sürdürürken bazı bölgeler sisli ve puslu havanın hakimiyetine girecek. Sağanak yağış ve kar yağışı beklenen iller de belirtildi.

Mart ayının gelişiyle beraber yurt genelinde soğuk havalarının tesiri sürüyor. Pazar günü için Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan raporlara göre , pus ve soğuk hakim olurken kuzey ve doğuda yağış, kar geçişleri görülecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Pazar günü için açıkladığı rapora göre, yurt genelinde soğuk hava etkisini sürdürecek; kuzey ve doğu kesimlerde yağış ve kar geçişleri görülecek.
Sabah ve gece saatlerinde Marmara, iç ve doğu bölgelerde buzlanma, don, sis ve pus bekleniyor.
Kuzey, iç ve doğu kesimler parçalı ve çok bulutlu olacak, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları yağmurlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve bazı iller karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek.
Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor.
Pus, sis, soğuk ve yağışlar sürüyor! Meteoroloji bu bölgeleri uyardı

Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yağmurlu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Amasya, Tokat, Kayseri, Nevşehir, Sivas ve Erzincan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SABAH VE GECE SAATLERİNDE DİKKAT!

Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde ve don ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi ile kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

Pus, sis, soğuk ve yağışlar sürüyor! Meteoroloji bu bölgeleri uyardı

MARMARA


Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

EGE


Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

Pus, sis, soğuk ve yağışlar sürüyor! Meteoroloji bu bölgeleri uyardı

AKDENİZ


Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 17°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 16°C
Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU


Parçalı ve çok bulutlu, Nevşehir, Kayseri ve Sivas çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

KONYA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ


Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ


Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Çorum hariç) aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu

TOKAT °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

Pus, sis, soğuk ve yağışlar sürüyor! Meteoroloji bu bölgeleri uyardı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusu ile Erzincan çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı

KARS °C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

