Bakanlıktan hava sahası açıklaması: Tahran'da 2 Türk uçağı kaldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı saldırılar sonrası bölgedeki hava sahası ve trafik akışıyla ilgili açıklama yaptı. Orta Doğu'daki 7 ülkenin hava sahasında kısıtlama uygulandığını belirten bakanlık, Tahran Havalimanı'nda da 2 Türk uçağının yerde olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan hava sahası açıklaması: Tahran'da 2 Türk uçağı kaldı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, hava sahası durumuna ilişkin olarak İran, Irak, İsrail, Suriye, Bahreyn, Kuveyt ve Katar hava sahalarında çeşitli düzeylerde kapalılık veya kısıtlamalar uygulandığı bildirildi.

Bakanlıktan hava sahası açıklaması: Tahran'da 2 Türk uçağı kaldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Orta Doğu'daki bölgesel gelişmeler nedeniyle İran, Irak, İsrail ve Suriye hava sahaları ile havalimanlarındaki kısıtlamaları duyururken, bu durumun Türkiye hava sahasında yoğunluk artışına ve uçuş yönlendirmelerine neden olduğunu belirtti.
İran, Irak, İsrail, Suriye, Bahreyn, Kuveyt, Katar ve Afganistan hava sahalarında çeşitli düzeylerde kapalılık veya kısıtlamalar uygulanıyor.
İsrail'de Ben Gurion Havalimanı kısıtlı hizmet verirken, Hayfa, Ramon, Rosh Pina ve Herzliya havalimanları kapalı; Suriye'deki Şam ve Halep havalimanlarında operasyonel durum değişkenlik gösteriyor.
Bölgedeki hava trafik akışı ağırlıklı olarak Suudi Arabistan, Mısır, Türkiye ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi hattına yönlendirildi.
Türkiye hava sahasında yoğunluk artışı gözlemlenmekle birlikte, hava trafik hizmetleri emniyetli ve kesintisiz şekilde sürdürülüyor.
28 Şubat'ta bölgesel kapalılıklar nedeniyle toplam 15 uçuş yönlendirildi, bunların 9'u İstanbul Havalimanı'na; Tahran Havalimanı'nda ise Türk Hava Yolları ve Pegasus'a ait 2 uçak yerde bulunuyor.
Paylaşımda, Afganistan hava sahasında hava trafik hizmetinin verilmediği, Birleşik Arap Emirlikleri hava sahasında (Emirates FIR) ise hava yolu düzenlemeleri uygulandığı aktarıldı.

İSRAİL'DE 4 HAVALİMANI KAPATILDI

Havalimanı kısıtlamalarına ilişkin de bilgi verilen paylaşımda, İsrail'de Ben Gurion Havalimanı'nın kısıtlı operasyonla hizmet verdiği, Hayfa, Ramon, Rosh Pina ve Herzliya havalimanlarının ise kapalı olduğu belirtildi.

Paylaşımda, Suriye'de Şam ve Halep uluslararası havalimanlarında operasyonel durumun, yayımlanan NOTAM'lar kapsamında değişkenlik gösterdiği ifade edildi.

Bakanlıktan hava sahası açıklaması: Tahran'da 2 Türk uçağı kaldı

"TAHRAN'DA İKİ UÇAK YERDE"

Bölgedeki hava trafik akışına da değinilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Trafik akışı ağırlıklı olarak Suudi Arabistan, Mısır, Türkiye ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi hattı üzerinden, kısmen Azerbaycan kuzey hattı üzerinden Türkiye ve Avrupa yönüne planlanmaktadır. Bu kapsamda ülkemiz hava sahasında yoğunluk artışı gözlemlenmekte olup, hava trafik hizmetleri emniyetli ve kesintisiz şekilde sürdürülmektedir. 28 Şubat'ta bölgesel kapalılıklar nedeniyle toplam 15 uçuş divert (yönlendirme) etmiş, bunların 9'u İstanbul Havalimanı'na yönlendirilmiştir.

Tahran Havalimanı'nda Türk Hava Yolları ve Pegasus Hava Yolları'na ait 2 uçak yerde bulunmaktadır. Türk taşıyıcılarının seferlerinde mevcut kısıtlamalar çerçevesinde rota değişiklikleri uygulanmaktadır. Bölgedeki gelişmeler yakından takip edilmekte olup, hava sahası ve havalimanı durumlarında oluşabilecek değişiklikler doğrultusunda ilgili birimlerimiz koordinasyon halinde çalışmalarını sürdürmektedir."

