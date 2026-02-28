İran'da Tahran için 'tahliye' çağrısı! 'İmkanı olan terk etsin'

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik devam eden saldırılarına ilişkin yayımladığı bildiride, Tahran için tahliye çağrısında bulundu.





BAŞKA ŞEHİRLERE SEYAHAT TAVSİYESİ

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik devam eden saldırılarına ilişkin bir bildiri yayımladı. Bildiride söz konusu saldırıların bir kez daha müzakere sürecinde gerçekleştirildiği belirtilerek, "Elde edilen bilgilere göre saldırılar Tahran ve bazı diğer kentlerde devam edecektir. Bu nedenle vatandaşlarımızın sakinliğini koruması ve imkanı olanların başka şehirlere seyahat etmeleri tavsiye edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Hükümetin temel ihtiyaçların karşılanması için gerekli tedbirleri aldığı belirtilen açıklamada, vatandaşların alışveriş merkezlerinde yoğunluk oluşturmaktan kaçınmaları çağrısı yapıldı. Ayrıca, okullar ve üniversitelerin ikinci bir duyuruya kadar tatil edildiği, bankaların hizmet vermeye devam edeceği ve devlet kurumlarının geçici olarak yüzde 50 kapasiteyle çalışacağı bildirildi.