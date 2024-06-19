Putin'in Kuzey Kore turuna ABD'den flaş tepki! Blinken tehditler savurdu

19 Haziran 2024 10:48 - Güncelleme : 19 Haziran 2024 10:52

Rusya'nın 24 Şubat 2022'de Ukrayna'ya yönelik başlattığı harekatın üzerinden 2,5 yılı aşkın süre geçerken bölgedeki çatışmanın küreselleşme ihtimalini kuvvetlendiren gelişmeler birbiri ardına yaşanmaya devam ediyor. Bu adımlardan sonuncusu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kim Yong-un diktatörlüğüyle yönetilen Kuzey Kore'ye 24 yıl sonra gerçekleştirdiği ziyaret oldu.

WASHINGTON'DAN KRİTİK MESAJLAR

Batı ile karşı cephede yer alan ve Çin'in de desteğini alan iki ülkenin bu yakınlaşması NATO kanadında anında karşılık buldu. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Washington'da, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile kritik bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından medya mensuplarının karşısına geçen Blinken, Putin'in Kuzey Kore ziyaretinin ve Ukrayna'daki savaşta Rusya'ya verilen desteğe ilişkin, "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı saldırganlık savaşını sürdürmek için ihtiyacı olanı sağlayabilecek ülkelerle ilişkilerini umutsuzca geliştirmeye ve güçlendirmeye çalıştığını gördük" dedi.

İRAN'I DA ZİKRETTİ

Kuzey Kore'nin, Rusya'ya Ukrayna'da kullanılmak üzere önemli miktarda mühimmat sağladığını ifade eden Blinken, "İran, sivillere ve sivil altyapıya karşı kullanılan insansız hava araçları da dahil olmak üzere (Rusya'ya) silahlar sağlıyor. Silah sağlama konusunda değil, Rusya'nın savunma sanayii üssünü ayakta tutması ve kendisine daha fazla tank, mühimmat, füze üretmesi için ihtiyaç duyduğu şeyleri sağlama konusunda Çin ile ilgili derin endişelerimiz var. Bunlar endişe duyulan ülkeler" ifadelerini kullandı.

ÇİN'E DE PARMAK SALLADI

Blinken, sözlerini şöyle noktaladı:

"Özellikle Çin daha önce de söylediğim gibi bir yandan Avrupa'daki ülkelerle daha iyi ilişkiler istediğini söylerken, diğer yandan da Avrupa'nın tamamına yönelik Soğuk Savaş'tan bu yana görülen en büyük güvenlik tehdidini körükleyemez. Bu yüzden bu konuda çok endişeliyiz, çünkü savaşın devam etmesini sağlayan şey bu. Savaşı bitirmenin en hızlı yolu, Putin'in Ukrayna'dan daha uzun süre dayanabileceği, Ukrayna'nın tüm destekçilerinden daha uzun süre dayanabileceği fikrinden vazgeçmesi ve ayrıca savaş makinesi için ihtiyaç duyduğu desteğin olmayacağını bilmesidir. Özellikle savaşı bitirmekle ilgilendiğini iddia eden Çin, eğer gerçekten bu fikirdeyse savaş makinesini beslemeyi bırakacaktır. İran ve Kuzey Kore gibi ülkelerin sağladığı desteği kesmek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz."