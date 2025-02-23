Ramazan öncesi alışveriş telaşı çarşıya canlılık getirdi: En çok tercih edilen ürünler belli oldu: Kilosu 60-400 TL arası değişiyor

Ramazan ayına sayılı günler kala Gaziantep'te çarşı ve pazar yerleri hareketlendi. Vatandaşlar, Ramazan sofralarını bereketlendirmek için alışveriş telaşına kapılırken, esnaf da en çok tercih edilen ürünleri tezgahlarına yerleştirdi. Tarihi Almacı Pazarı başta olmak üzere kentin birçok noktasında yoğunluk yaşanırken, en çok ilgi gören ürünler arasında hurma, lokum, kuru yemiş, tahin, pekmez ve Antep peyniri yer aldı.

Ramazan ayına sayılı günler kala Gaziantep'te çarşı ve pazarlarda hareketlilik yaşanıyor. On bir ayın sultanı öncesi son hafta sonunda alışveriş telaşına kapılan vatandaşlar, eksiklerini tamamlamak için çarşı pazara akın etti.

Tarihi Almacı Pazarı başta olmak üzere kentin birçok noktasında yoğunluk dikkat çekti. Esnaf, Ramazan ayında en çok tercih edilen ürünleri tezgahlarına yerleştirirken, vatandaşlar da sofralarını bereketlendirmek için alışveriş yapmayı ihmal etmedi. En çok gıda ürünleri rağbet gördü.

ESNAF RAMAZAN ÖNCESİ HAREKETLİLİKTEN MEMNUN

Ramazan sofraları için alışveriş yapan vatandaşlar ürünlerin en iyisini seçmeye çalışırken, esnaf ise ürün çeşidini artırdı. Tezgahlarını Ramazan için taze kahvaltılık ürünlerin yanı sıra hurma, lokum, kuru yemiş, üzüm pekmezi ve fıstık gibi gıdalarla süsleyen esnaf, hareketlilikten memnun olduğunu dile getirdi. Ramazan için kurulan tezgahlarda en çok rağbet gören ise hurma oldu.

Hurma çeşidine göre kilosu 60 ila 400 lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor. Ürünlerini raflara tek tek dizen çarşı esnafı, çarşının yavaş yavaş hareketlendiğini dile getirerek tüm hazırlıkları tamamladıklarını söyledi.

Ramazan ayının bereket ayı olduğunu ifade eden esnaf, önümüzdeki günlerde yaşanan yoğunluğun daha da artacağına dikkat çekti. Ramazan ayına sayılı günler kala çarşı ve pazarın hareketlendiğini belirten esnaf, özellikle kahvaltılık çeşitlerinde, tahin, pekmez ve bal gibi şire ürünleri ile hurmalarda satışların arttığını kaydetti.

"ÜRÜNLERE PEK ZAM GELMEDİ"

Tarihi Gaziantep Kalesi yanında bulunan Büdeyri Hanı esnafından Arif Şimşek, Ramazan ayı için tüm hazırlıklarını tamamladıklarını belirtti. Pazartesi günü itibarıyla Ramazan yoğunluğunu beklediklerini ve genelde genelde sahurluk ve iftarlık malzemelerin alındığını ifade eden Şimşek, tereyağından bala, kaymaktan Antep peynirine, yeşil zeytin ve diğer ürünlerini hazırladıklarını vurguladı. "Değerli müşterilerimizi bekliyoruz. Bizim ürünlere geçen yıl ile kıyasladığımız zaman pek zam gelmedi. Antep peyniri fiyatı 250 ile 280 arasında değişiyor" dedi.

Ramazan ayı dolayısıyla çarşı pazarda yoğunluk yaşandığını ve Ramazan ayının bereket ayı olduğunu söyleyen Zeynel Abidin Karaoğlu, "Mübarek Ramazan'a 5 gün gibi bir süre kaldı. İnşallah önümüzdeki cuma gecesi sahura kalkacağız ve cumartesi oruçlu olacağız" diye konuştu.

İnsanların oruç tutacağı için sağlıklı iftarlık ürünler alma çabası içine girdiğini ifade eden Karaoğlu, sahur için tahin ve pekmez, iftar için hurma, helva ve kuruyemiş ürünlerinin tercih edildiğini sözlerine ekledi.