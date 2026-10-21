İstanbul’da etkili olan ve son 84 yılın en yüksek yağış değerlerine ulaşıldığı bildirilen sel felaketinin ardından RAMS Park House Maslak projesinde teknik kontroller gerçekleştirildi. RAMS Türkiye İnşaatlar Koordinatörü Tolga Metin Asutay, selin ardından yapılan ölçümlerde istinat duvarlarında herhangi bir hareket tespit edilmediğini, projenin güvenli şekilde ilerlemesine engel oluşturacak yapısal hasara rastlanmadığını söyledi. Asutay, kentsel dönüşümün yalnızca eski yapıların yenilenmesinden ibaret olmadığını, zemin, altyapı, yapı güvenliği ve çevresel risklerin bir bütün olarak ele alınması gerektiğini ifade etti.

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HABERİN ÖZETİ RAMS’tan sel sonrası kentsel dönüşüm vurgusu İstanbul'da yaşanan sel felaketinin ardından RAMS Park House Maslak projesinde yapılan teknik kontrollerde herhangi bir yapısal hasara rastlanmadığı ve projenin güvenli şekilde ilerlemeye devam ettiği belirtildi. RAMS Türkiye İnşaatlar Koordinatörü Tolga Metin Asutay, selin ardından yapılan ölçümlerde istinat duvarlarında herhangi bir hareket tespit edilmediğini söyledi. Asutay, kentsel dönüşümün yalnızca eski yapıların yenilenmesinden ibaret olmadığını, zemin, altyapı, yapı güvenliği ve çevresel risklerin bir bütün olarak ele alınması gerektiğini belirtti. Sel anında proje bölgesi ve çevresinde yapılan çalışmalarda şantiyede sadece maddi zarar olduğu, projeyi zora sokacak bir durum yaşanmadığı ifade edildi. Projenin dere yatağında değil yamaçta bulunduğu ve İSKİ ile koordineli olarak dere ıslah çalışmalarının yürütüldüğü belirtildi. Şirketten yapılan açıklamada, projenin bulunduğu alanın İBB tarafından onaylanan imar planı kapsamında olduğu, dere koruma bandı için ayrılan alanın yapılaşma dışında bırakıldığı ve dere yatağının imara açıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Projenin 156 riskli yapının bulunduğu ve yaklaşık 950 hak sahibini ilgilendiren bir kentsel dönüşüm projesi olduğu ve çalışmaların planlandığı şekilde devam ettiği ifade edildi.

"SEL GÜNÜ BÖLGE HALKINA DA YARDIMCI OLDUK"

Sel anında proje bölgesi ve çevresinde yaptıkları çalışmalardan bahseden Asutay, "Selin ardından yapılan kontrollerde şantiyemizde sadece maddi zararımız oldu, projeyi zora sokacak bir durum olmadı. Sel günü şantiyemizin güvenliğini sağladıktan sonra iş makinelerimizle bölge halkına yardımcı olduk" dedi.

"PROJEMİZ DERE YATAĞINDA DEĞİL"

Şantiyenin yakınındaki dere ıslah çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulunan Asutay, "Bizim projemize denk gelen bölümleri ıslah ediyoruz. Islah çalışmalarımızı İSKİ ile koordineli olarak yürütüyoruz. Bizim projemiz dere yatağında değil yamaçta bulunmaktadır. Projemiz kentsel dönüşüm projesi. Bu sel felaketi bize böyle bir projeye ihtiyaç olduğunu gösterdi. Proje alanında önceden yaklaşık bin hane vardı, bu yapılar bugün burada olsaydı çok daha kötü senaryoları konuşuyor olacaktık. Suyun geldiği seviye bu bölgede eskiden bulunan konutların çok üzerindeydi. Bu proje ile bunun da önüne geçmiş olduk. Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projelerinden birini yürütüyoruz. Çalışmalarımız tam randımanıyla sürüyor, selin etkilerini sıfıra indirdik, söz verdiğimiz sürede projeyi tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA

RAMS PARK şu açıklamayı yaptı:

İstanbul’da yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Afetten etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

RAMS Park House Maslak projemize ilişkin kamuoyuna yansıyan iddialar üzerine, imar, mülkiyet ve ruhsat süreçleri hakkında açıklama yapmayı gerekli görüyoruz.

Projemizin bulunduğu alan, İSKİ görüşleri doğrultusunda hazırlanan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanan imar planı kapsamındadır. RAMS’a özel bir imar planı yapılmamıştır.

Dere koruma bandı için ayrılan 16.788 metrekarelik alanın terki sağlanmış ve bu alan yapılaşma dışında bırakılmıştır. Yapı ruhsatı, mevcut onaylı imar planları çerçevesinde düzenlenmiştir. Dolayısıyla projemiz için dere yatağının imara açıldığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Proje alanında İBB mülkiyetinde bulunan parsel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 4 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilen ihale sonucunda şirketimizce satın alınmıştır. Aynı ihale kapsamında İBB’ye 1,1 milyar TL satış bedeli ve 4.004 metrekare inşaat alanı payı ayrılmıştır. İBB’nin süreçteki rolü ve ekonomik payı, kamuoyuna yapılacak değerlendirmelerde göz ardı edilmemelidir.

RAMS Park House Maslak, 156 riskli yapının bulunduğu ve yaklaşık 950 hak sahibini ilgilendiren bir kentsel dönüşüm projesidir. Sarıyer Belediyesi tarafından yıkım ruhsatları ve imar durum belgesi düzenlenmiş, ancak yapı ruhsatı süreci tamamlanmamıştır. Bunun üzerine Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından mülkiyet sorunları çözülmüş ve Bakanlık tarafından mevcut onaylı imar planlarına göre yapı ruhsatı düzenlenmiştir.

Bakanlığın süreci yürütmesinin nedeni, İBB’nin imar izni vermemesi değil, mülkiyet ve ruhsat işlemlerinde yaşanan sorunların giderilerek hak sahiplerinin mağduriyetinin giderilmesidir.

Sayın Özgür Özel’in, kamuoyuna açık resmî kayıt ve belgeleri dikkate almadan şirketimizi hedef alan açıklamalarını kabul etmiyoruz. RAMS’ın yürüttüğü süreçler açık, yaptığı işlemler belgelidir. Bu gerçekler ortadayken şirketimiz hakkında kamuoyunda yanlış bir algı oluşturulmasını doğru bulmuyoruz. Sayın Özel’i, açıklamalarını somut belgeler ışığında yeniden değerlendirmeye ve gerçeği yansıtmayan ifadelerini kamuoyu önünde düzeltmeye davet ediyoruz.

Yaşanan afetin ardından proje alanımızda gerekli tüm teknik inceleme ve kontroller gerçekleştirilmiş, yapılan değerlendirmelerde yapı güvenliği ve çalışmaların devamı açısından herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Projemizde çalışmalar planlandığı şekilde devam etmektedir.

Yapı güvenliği, mühendislik standartları ve mevzuata uygunluk, projenin her aşamasında temel sorumluluğumuzdur. Önceliğimiz, bu dönüşümü güvenli ve nitelikli biçimde tamamlamak, hak sahiplerine ve müşterilerimize verdiğimiz sözleri yerine getirmektir.