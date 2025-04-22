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 | Onur Kaya

Rasim Ozan Kütahyalı hakkında iddianame! İstenen ceza belli oldu

Son dakika haberi: Sosyal medyada CHP'ye kayyum atanacağı iddiası nedeniyle hakkında 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan soruşturma başlatılan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, gözaltına alındıktan sonra koşullu serbest bırakılmıştı. Hakkında iddianame hazırlanan Kütahyalı için istenen ceza belli oldu.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.04.2025
saat ikonu 15:07
|
GÜNCELLEME:
22.04.2025
saat ikonu 15:38

Şaibeli kurultay soruşturması üzerine Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) kayyum atanacağı iddiasında bulunarak dikkatleri üzerine çeken gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı hakkındaki iddianame tamamlandı.

'YANILTICI BİLGİYİ ALENEN YAYMA' SUÇUNDAN İDDİANAME

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Rasim Ozan Kütahyalı hakkında "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan düzenlenen iddianamede, şüpheli Kütahyalı'nın 16 Nisan'da sosyal medya hesabından, "Yarın Kasım 2023 kurultayı iptal ediliyor. CHP'ye geçici kayyum atanarak 45 gün sonra 1 Haziran 2025'de CHP'nin yeni kurultayına gidiliyor" ve "Keçiören ve Etimesgut'a yarın operasyon geliyor." şeklinde paylaşımda bulunduğu hatırlatıldı.

Rasim Ozan Kütahyalı hakkında iddianame! İstenen ceza belli oldu

'HALK ARASINDA KORKU VE PANİK OLUŞTURMA AMACI'

Şüphelinin, "halk arasında endişe, korku veya panik oluşturma saikiyle paylaşımları yaptığı" belirtilen iddianamede, Kütahyalı'nın sosyal medya hesabında 440 bin takipçisi bulunduğu, söz konusu paylaşımların takipçileri tarafından görüntülendiği ve birçok sosyal medya kullanıcısınca alıntılanarak paylaşıldığı kaydedildi.

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'HUZUR VE GÜVEN ORTAMINI BOZMAYA ELVERİŞLİ PAYLAŞIM'

İddianamede, "Şüphelinin sosyal medya ortamında, hiçbir veriye dayanmayan yanıltıcı bilgiyi, toplumda ayrışmaya toplumun belli kesimlerini karşı karşıya getirmeye ve bu yönüyle kamu barışını toplumun içinde bulunduğu huzur ve güven ortamını bozmaya elverişli şekilde paylaşmak ve yaymak suretiyle atılı suçu işlediği anlaşılmıştır." tespitine yer verildi.

Rasim Ozan Kütahyalı hakkında iddianame! İstenen ceza belli oldu

3 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

İddianamede, Kütahyalı'nın "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Sıkça Sorulan Sorular

RASİM OZAN KÜTAHYALI İFADESİNDE NE DEMİŞTİ?
CHP'ye kayyum atanacağı iddiası nedeniyle gözaltına alınan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, verdiği ifadede "Gazetecilik mesleğinin şehvet ve heyecanıyla paylaşım yaptım. Paylaşım öncesi bir kamu görevlisinden bilgi almadım. Gözlem ve çıkarımlarım CHP'li kaynaklarımdan. İstemeden de olsa kamuoyunda olumsuz algı oluşmasına sebebiyet verdiğim için üzgün ve pişmanım" demişti.
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