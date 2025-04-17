İstanbul
Son dakika haberi: CHP'ye kayyum atanacağı iddiası nedeniyle soruşturma başlatılan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında Rasim Ozan Kütahyalı hakkında gözaltı kararı verildi.
Başsavcılık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, "CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptal edileceği ve partiye geçici kayyum atanacağı" iddiasında bulunan Kütahyalı için gözaltı kararı verdi.
"Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan hakkında gözaltı kararı verilen Kütahyalı'nın ifadesinin İstanbul'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla alınacağı öğrenildi.