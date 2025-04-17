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 | Onur Kaya

Rasim Ozan Kütahyalı hakkında gözaltı kararı

Son dakika haberi: CHP'ye kayyum atanacağı iddiası nedeniyle soruşturma başlatılan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı hakkında gözaltı kararı verildi.

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Rasim Ozan Kütahyalı hakkında gözaltı kararı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
17.04.2025
saat ikonu 11:31
|
GÜNCELLEME:
17.04.2025
saat ikonu 11:54

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında Rasim Ozan Kütahyalı hakkında gözaltı kararı verildi.

Rasim Ozan Kütahyalı hakkında gözaltı kararı

SAVCILIKTAN GÖZALTI KARARI

Başsavcılık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, "CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptal edileceği ve partiye geçici kayyum atanacağı" iddiasında bulunan Kütahyalı için gözaltı kararı verdi.

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İFADESİ ALINACAK

"Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan hakkında gözaltı kararı verilen Kütahyalı'nın ifadesinin İstanbul'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla alınacağı öğrenildi.

Sıkça Sorulan Sorular

RASİM OZAN KÜTAHYALI NE DEMİŞTİ?
Rasim Ozan Kütahyalı'nın soruşturmaya konu olan sözleri şöyleydi: "Yarın Kasım 2023 CHP kurultayı iptal ediliyor. CHP'ye geçici kayyım atanarak, 45 gün sonra 1 Haziran 2025'te CHP'nin yeni kurultayına gidiliyor. Kayyım Hikmet Çetin olacak deniyor. Muhtemel bir ayaklanma ihtimaline karşı İstanbul'dan Ankara'ya çok sayıda güvenlik güçleri sevk edildi. Ankara'da tüm güvenlik güçleri izinleri iptal edildi. Yarın Ankara, çok uzun bir güne hazırlanıyor. Maalesef vaziyet böyle gözüküyor."
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