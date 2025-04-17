Rasim Ozan Kütahyalı hakkında gözaltı kararı

RASİM OZAN KÜTAHYALI NE DEMİŞTİ?

Rasim Ozan Kütahyalı'nın soruşturmaya konu olan sözleri şöyleydi: "Yarın Kasım 2023 CHP kurultayı iptal ediliyor. CHP'ye geçici kayyım atanarak, 45 gün sonra 1 Haziran 2025'te CHP'nin yeni kurultayına gidiliyor. Kayyım Hikmet Çetin olacak deniyor. Muhtemel bir ayaklanma ihtimaline karşı İstanbul'dan Ankara'ya çok sayıda güvenlik güçleri sevk edildi. Ankara'da tüm güvenlik güçleri izinleri iptal edildi. Yarın Ankara, çok uzun bir güne hazırlanıyor. Maalesef vaziyet böyle gözüküyor."