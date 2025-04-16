Son Dakika | CHP'ye kayyum atanacağı iddiası! Rasim Ozan Kütahyalı hakkında soruşturma

CHP’ye kayyum atanacağı yönündeki açıklamalarıyla gündem olan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı hakkında savcılık harekete geçti. Kütahyalı’nın dile getirdiği iddialar kamuoyunda tepki çekerken, ilgili beyanları nedeniyle hakkında TCK 217'inci maddesine muhalefet suçundan soruşturma başlatıldığı açıklandı.

KÜTAHYALI'NIN İDDİASI PİYASALARI DALGALANDIRDI, SİYASİ KULİSLER KARIŞTI!

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı’nın gündeme taşıdığı CHP'nin kurultayının iptal edileceği ve partinin başına kayyum görevlendirileceği iddiası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı, piyasalar kısa süreli dalgalanma yaşadı. İddialarda, kayyum atamasının yarın gerçekleşeceği, bazı kentlerde polis izinlerinin iptal edildiği ve ek güvenlik güçlerinin sevk edildiği öne sürüldü. Tartışmaların büyümesi üzerine yetkili makamlardan açıklama geldi; CHP’ye kayyum atanacağına dair herhangi bir girişimin olmadığı, iddiaların asılsız olduğu belirtildi. Yargı ve güvenlik kaynakları da sosyal medyada dolaşıma giren bilgilerle ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

BAKAN YILMAZ TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP’ye kayyum atanacağı ve bazı belediyelere operasyon yapılacağı yönündeki sosyal medya paylaşımlarına ilişkin açıklama yaptı. Tunç, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, bazı CHP delegelerinin şikâyetleri üzerine başlatılan adli soruşturma ve kurultay iptali davası süreçleriyle ilgili devam eden hukuki işlemlerin, kamuoyunu yanıltacak şekilde çarpıtıldığını belirtti. Sosyal medyada yayılan bu tür mesnetsiz iddiaların dezenformasyon içerdiğini vurgulayan Tunç, “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçu kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.

https://x.com/yilmaztunc/status/1912580191190413449

RASİM OZAN KÜTAHYALI'DAN GERİ ADIM

CHP’ye kayyum atanacağı yönündeki çıkışıyla gündemi sarsan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, iddialarının ardından yeni bir açıklama yaptı. Kütahyalı, “CHP Genel Başkanı Özgür Özel başta olmak üzere tüm CHP yönetimi müsterih olsun. Kurultay iptal edilmiyor, kayyum atanmıyor. Bu tahminimin yanlış çıkması beni çok mutlu etti” ifadelerini kullandı. Paylaşımında, kararın mahkemeye ait olduğunu vurgulayan Kütahyalı, 17 Nisan 2025’in “ülke için hayırlı olmasını” diledi.