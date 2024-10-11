Rasim Ozan Kütahyalı'dan domuz eti uyarısı! 'Bakanlık ile görüştüm, tek Köfteci Yusuf değil'

11 Ekim 2024 21:57 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 22:00

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesinde, içinde domuz eti çıkan Köfteci Yusuf gündemde kalmaya devam ediyor. Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın iddiasına göre üretiminde domuz eti kullanan tek firma Köfteci Yusuf değil. Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri ile görüştüğünü söyleyen Kütahyalı, 'Dağlarda bulup bulup kesiyorlar' dedi.

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Tarım ve Orman Bakanlığı​'nın yayımladığı listeye göre, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar arasında Köfteci Yusuf yer aldı. Köftesinde domuz eti​ kullanan Köfteci Yusuf gündemden düşmezken gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı​'dan çok konuşulacak bir iddia geldi.

Lider Haber'de konuşan Kütahyalı, Tarım ve Orman Bakanlığı​ yetkilileri ile görüştüğünü ifade ederek domuz eti skandalının sadece Köfteci Yusuf'ta olmadığını ve Anadolu​'da dağda yaşayan yaban domuzlarını keserek vatandaşa yedirildiğini öne sürdü.

"DOMUZ ETİ YEDİREN TEK KÖFTECİ YUSUF DEĞİL"

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bu konuda önemli adımlar atmaya çalıştığını söyleyen Rasim Ozan Kütahyalı'nın sözleri şu şekilde:

"Ben Tarım Bakanlığı ile konuştum. Tek bu köfteci (Köfteci Yusuf) değil. Yaban domuzlarını kesip kesip binlerce kasap karıştırıyormuş. Türkiye babalar gibi yaban domuzu yiyor. Allah kahretsin ki gerçek bu. Ben bunu öğrendim, utandım. Bunu başka yerde söylemezler. Dağlardan yaban domuzunu bulup kesiyorlar. Anadolu'da yaban domuzu dolu. Alıp kesiyorlar, dana etine karıştırıyorlar. Tarım Bakanı şu anda devrim yapmaya çalışıyor."

KÖFTECİ YUSUF'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Türkiye günlerdir konuştuğu Köfteci Yusuf'tan günler sonra açıklama geldi. Skandalın ardından konuya ilişkin YouTube'dan bir video mesaj yayımlayan şirketin sahibi Yusuf Akkaş, yabancı bir firma olsaydı kendisine dokunulmayacağını öne sürdü.

Akkaş o paylaşımında, "Siyasi ilişkilerim olsa da bu kadar kolay dokunamazlar diye düşünüyorum. Ben çok güçlü olsam buradan numune de alamazlardı. Bir mafya bağlantımızın olması bize pozitif yansır mı? Bu şirket hiç buralara bulaşmadan bir yerlere geldi." demişti.

'ŞİRKETLERDEN TEKLİF ALDIK'

Bir çok büyük şirketten ortaklık teklifi aldıklarını ama bunları kabul etmediklerini de belirten Yusuf Akkaş "Ben bu şirketin hızla büyüyeceğine inandığım için halka arz etmedim" dedi.