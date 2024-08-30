Real Madrid'den bir puan kaybı daha: Arda Güler daha ne yapsın!

30 Ağustos 2024 08:41 - Güncelleme : 30 Ağustos 2024 08:51

İspanya futbol ligi La Liga'nın 3. hafta maçında Las Palmas sahasında son şampiyon Real Madrid ile 1-1 berabere kaldı. Real böylece 3'üncü lig maçında 2'nci puan kaybını yaşadı. Maçta konuk ekip adına 1 puanı kurtaran isim ise sonradan girdiği oyunda etkili işler yaparak takımına penaltı kazandıran Arda Güler oldu.

LAS PALMAS GOLÜ ERKEN BULDU

Maçta ev sahibi Las Palmas, henüz 5. dakikada Moleiro'nün golüyle öne geçti. İlk yarı karşılıklı ataklarla geçerken 69. dakikada kazanılan penaltıya Real Madrid adına Vinicius Jr. filelere gönderdi ve maçın skorunu tayin etti

Bu sonuçla birlikte Real Madrid ligde 1 galibiyet ve 2 beraberlik sayısına ulaşan Real, puanını 5'e yükseltti. Las Palmas ise ligdeki 2. beraberliğinin ardından 2 puana yükseldi.

ARDA GÜLER SONRADAN OYUNA GİRDİ

Maça yedek başlayan milli yıldızımız Arda Güler 63. dakikada Luka Modric'in yerine oyuna dahil oldu. Oyunda kaldığı süre boyunca oldukça etkili ve kendine güvenli gözüken Arda 69. dakikada takımına beraberliği getiren penaltıyı yaptıran isim oldu. Arda ayrıca 2'si çok net olmak üzere 3 gol pası atarken, takım arkadaşları bunları ağlarla buluşturamadı.

Real Madrid La Liga'nın 4. haftasında evinde Real Betis'i ağırlayacak. Las Palmas ise gelecek hafta Alaves deplasmanına çıkacak.