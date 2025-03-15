Resmi Gazete'de ilan edildi: Askeri öğrenciler yatay geçiş yapamayacaklar

Milli Savunma Bakanlığı, askeri öğrencilerle ilgili kritik bir karar aldı. Artık askeri öğrenciler, okudukları bölüm ya da üniversiteyi değiştiremeyecek, yatay geçiş yapamayacak. Askeri eğitimde köklü değişiklik anlamına gelen bu düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Milli Savunma Bakanlığı, askeri öğrencilerle ilgili önemli bir yönetmelik değişikliğine gitti. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle, fakülte ve yüksekokullarda eğitim alan askeri öğrencilerin bölüm veya üniversite değiştirmesine ve yatay geçiş yapmasına artık izin verilmeyecek. Öğrenciler, başladıkları programları Bakanlık adına ve hesabına tamamlamakla yükümlü olacak.

Yapılan değişiklikle birlikte, Bakanlık adına okuyan askeri öğrencilerin teğmenliğe atanma tarihleri de mezuniyet tarihi olarak kabul edilecek. Böylece, askeri eğitim sürecinin bütünlüğü korunurken, öğrencilerin farklı kurumlara geçişiyle oluşabilecek belirsizliklerin önüne geçilmesi hedefleniyor.