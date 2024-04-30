30 Nisan 2024 00:14 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 00:25
Resmi Gazete'de yayımlandı: 1-19 Mayıs müjdesi!
Son dakika haberi... Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 1 ve 19 Mayıs 2024 tarihlerinde Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Arnavutköy Metro Hattı ücretsiz olacak.
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: tgrthaber.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı kararnameye göre, bazı hatlarda 1-19 Mayıs'ta ulaşım ücretsiz olacak. Bu sayede, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda vatandaşlar toplu taşıma araçlarını ücretsiz kulanacak.
- Başkentray
- Marmaray
- İZBAN
- Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı
- Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Arnavutköy Metro Hattı
Ücretsiz seyahat imkanı, 1 Mayıs 00:00'dan 24:00'e ve 19 Mayıs 00:00'dan 24:00'e kadar geçerli olacak. Ücretsiz seyahat, tüm istasyonlarda ve hatlarda geçerli olacak. Herhangi bir ek belge veya işlem gerekmeyecek. Vatandaşlar İstanbulkart veya benzer kartlarını kullanarak söz konusu hatlarda seyahat edebilecekler.
Kaynak: tgrthaber.com