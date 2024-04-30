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30 Nisan 2024 00:14 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 00:25

Resmi Gazete'de yayımlandı: 1-19 Mayıs müjdesi!

Son dakika haberi... Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 1 ve 19 Mayıs 2024 tarihlerinde Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Arnavutköy Metro Hattı ücretsiz olacak.

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: tgrthaber.com
Resmi Gazete&#039;de yayımlandı: 1-19 Mayıs müjdesi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı kararnameye göre, bazı hatlarda 1-19 Mayıs'ta ulaşım ücretsiz olacak. Bu sayede, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda vatandaşlar toplu taşıma araçlarını ücretsiz kulanacak.

  • Başkentray
  • Marmaray
  • İZBAN
  • Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı
  • Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Arnavutköy Metro Hattı

Resmi Gazete'de yayımlandı: 1-19 Mayıs müjdesi! - 1. Resim

Ücretsiz seyahat imkanı, 1 Mayıs 00:00'dan 24:00'e ve 19 Mayıs 00:00'dan 24:00'e kadar geçerli olacak. Ücretsiz seyahat, tüm istasyonlarda ve hatlarda geçerli olacak. Herhangi bir ek belge veya işlem gerekmeyecek. Vatandaşlar İstanbulkart veya benzer kartlarını kullanarak söz konusu hatlarda seyahat edebilecekler.

Kaynak: tgrthaber.com
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