Resmi Gazete'de yayımlandı: 23 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi

02 Ağustos 2024 01:12 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 01:18

Son dakika | Resmi Gazete'de yayımlandı: En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL oldu

Son dakika | Resmi Gazete'de yayımlandı: En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL oldu

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararda Yüksek Askeri Şura (YAŞ) atama ve terfi kararları da yer aldı.

TATLIOĞLU'NUN GÖREV SÜRESİ UZATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararları ile birlikte, bu yıl görev süresi tamamlanacak olan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu’nun görev süresi bir yıl uzatıldı.

23 GENERAL VE AMİRAL İLE 77 ALBAY TERFİ ETTİ

Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunun 38, 47, 49 ve 54’üncü maddeleri ile 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ve Kamu Kurum Kuruluşlarında Atama usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 9’uncu maddesi gereğince Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına mensup 16 general, 7 amiral ve 77 albay 30 Ağustos 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bir üst rütbeye terfi edildi.

30 Ağustos'tan geçerli olarak 34 general ve amiralin görev süreleri bir yıl uzatıldı. 31 general ve amiral ise emekliliğe sevk edildi.

BAKANLIKLARDA YENİ ATAMALAR

Öte yandan atama kararları ile birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına Ayberk Özerş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan İş Müfettişliğine ise Ahmet Erdaş atandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Yazar ise görevden alındı. Ayrıca Orman Genel Müdürlüğünde Genel Müdür Yardımcıları Zekeriya Nane ve Recep Ateş ile Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici görevden alındı.