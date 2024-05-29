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Resmi Gazete'de yayımlandı: Afganistan ile vize anlaşması kaldırıldı

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
29 May 2024 07:09 - Güncelleme : 29 May 2024 07:11
Resmi Gazete&#039;de yayımlandı: Afganistan ile vize anlaşması kaldırıldı

Türkiye ve Afganistan arasında Diplomatik Pasaport Hamileri İçin Vize Yükümlülüğünün Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşma'nın durdurulması hakkında karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye Cumhuriyeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti arasında Diplomatik Pasaport Hamileri İçin Vize Yükümlülüğünün Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşma durdurulacak.

Karar ise 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 3'üncü maddesi gereğince alındı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar şöyle:

"29/9/2007 tarihinde imzalanan ve 8/1/2008 tarihli ve 2008/13111 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Pasaport Hamilleri İçin Vize Yükümlülüğünün Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşma'nın 1/6/2024 tarihinden itibaren uygulanmasının durdurulmasına, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir."

Resmi Gazete'de yayımlandı: Afganistan ile vize anlaşması kaldırıldı - 1. Resim

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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