Ramazan Bayramı nedeniyle 19-22 Mart tarihleri arasında bazı toplu taşımaların ücretsiz olması hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Dinle

Resmi Gazete'de yayımlandı: Ramazan Bayramı boyunca Marmaray, Başkentray ve İZBAN ücretsiz

HANGİ TOPLU TAŞIMA ALANLARI ÜCRETSİZ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar ile birlikte, 19 Mart Perşembe gününden 22 Mart Pazar gününe kadar, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz olacak.