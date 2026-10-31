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Gündem
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Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
31.10.2026
saat ikonu 05:36
|
GÜNCELLEME:
31.10.2026
saat ikonu 05:36

Resmi Gazete'de yayımlandı: Üç bakanlıkta yeni yapılanma, 105 yeni kadro

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle İçişleri, Enerji, Tabii Kaynaklar ile Sanayi ve Teknoloji bakanlıklarında yeni genel müdürlükler kuruldu.

Avatar
Editor
 Banu İriç
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Resmi Gazete'de yayımlandı: Üç bakanlıkta yeni yapılanma, 105 yeni kadro
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
31.10.2026
saat ikonu 05:36
|
GÜNCELLEME:
31.10.2026
saat ikonu 05:36

Cumhurbaşkanı 'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan 16 maddelik kararnameyle üç bakanlığın teşkilat yapısı düzenlendi. 

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararname ile üç bakanlığın teşkilat yapısında önemli değişiklikler yapıldı. bünyesinde 112 Acil Çağrı ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü, iki bakanlıkta Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü kuruldu. Düzenlemeyle toplam 105 yeni kadro ihdas edildi, iki kadro iptal edildi.

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde değişiklik yapan düzenlemeyle İçişleri Bakanlığı, ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının teşkilat yapıları yeniden düzenlendi.

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ETİKETLER
#Recep Tayyip Erdoğan
#İçişleri Bakanlığı
#sanayi ve teknoloji bakanlığı
#Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
#Resmî Gazete
#Gündem
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