Resmi Gazete'de yayımlandı: Üç bakanlıkta yeni yapılanma, 105 yeni kadro

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan 16 maddelik kararnameyle üç bakanlığın teşkilat yapısı düzenlendi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararname ile üç bakanlığın teşkilat yapısında önemli değişiklikler yapıldı. İçişleri Bakanlığı bünyesinde 112 Acil Çağrı ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü, iki bakanlıkta Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü kuruldu. Düzenlemeyle toplam 105 yeni kadro ihdas edildi, iki kadro iptal edildi.

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde değişiklik yapan düzenlemeyle İçişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının teşkilat yapıları yeniden düzenlendi.