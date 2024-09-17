Restoranda dehşet! Silahlar çekildi: Ölü ve yaralılar var

17 Eylül 2024 07:20 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 07:21

Denizli'de sabaha karşı bir restoranda iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavga dönüşünce silahlar patladı. Ortalığın bir anda savaş alanına döndüğü kavga sonrası 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

Denizli​'nin Pamukkale​ ilçesinde bir restoranda sabaha karşı iki grup birbirine girdi. İşletmenin kapanmasının ardından oturan iki grup arasında önce sözlü tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya​ dönüştü. Kavgada 25 yaşındaki Mehmet Demirkaya başından, Mehmet Ali A., ise sol ayağından silahla yaralandı. Devran S., ise göğsünden bıçakla yaralandı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 25 yaşındaki Demirkaya'nın olay yerinde hayatını kaybetti. Mehmet Ali A., ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olay yerinden kaçan Devran S., ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Bıçakla göğsünden yaralanan Devran S., Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.