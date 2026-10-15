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Gündem
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Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 12:29
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 13:04

Reyhanlı saldırısı sanığı terörist 'Mihraç Ural', Suriye'de yakalandı

Reyhanlı saldırısı sanığı terörist 'Mihraç Ural'ın kaçmaya çalışırken Suriye'de yakalandığı bildirildi.

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Editor
 Murat Makas
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Reyhanlı saldırısı sanığı terörist 'Mihraç Ural', Suriye'de yakalandı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 12:29
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 13:04

Reyhanlı saldırısı sanığı terörist “Mihraç Ural”ın (Ali Kiyali) kaçmaya çalışırken ’de yakalandığını bildirdi.

HABERİN ÖZETİ

Reyhanlı saldırısı sanığı terörist 'Mihraç Ural', Suriye'de yakalandı

Bilgi Okunma süresi 10 saniyeye düşürüldü.
Reyhanlı saldırısı sanığı terörist Mihraç Ural'ın (Ali Kiyali) Suriye'de kaçmaya çalışırken yakalandığı bildirildi.
Reyhanlı saldırısı sanığı terörist Mihraç Ural'ın (Ali Kiyali) yakalandığı belirtildi.
Yakalanma yeri Suriye olarak açıklandı.
Ural'ın kaçmaya çalışırken yakalandığı ifade edildi.
Bilgi Okunma süresi 10 saniyeye düşürüldü.

Reyhanlı'daki saldırının sanığı terörist Mihraç Ural’ın yardımcısı ve Mukaveme Suriyye’nin Halep temsilcisi Cemal Trablusi, Suriye Terörle Mücadele ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanmıştı.

TERÖRİST MİHRAÇ URAL

1956 Antakya doğumlu Mihraç Ural, yasa dışı örgüt faaliyetleri nedeniyle tutuklu olduğu Türkiye'den 1982'de Suriye'ye firar etmişti.

Ural, Esed ailesiyle akraba olan eşi Malak Fadel üzerinden dönemin Devlet Başkanı Hafız Esed'in kardeşi Cemil Esed ile yakın ilişkiler kurmuş, edindiği imtiyazlar sayesinde Suriye'de varlıklı biri haline gelmişti.

Terörist Mihraç Ural, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013'te 52 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyla ilgili davanın sanıkları arasında yer alıyor.

Reyhanlı saldırısı sanığı terörist 'Mihraç Ural', Suriye'de yakalandı

Devrik Beşşar Esed rejimine hizmet eden "Mukaveme Suriyye" adlı milis gücünün elebaşılığını yapan Ural, Suriye'nin Türkiye sınırındaki Lazkiye vilayetinde, özellikle Hatay'ın Yayladağı ilçesinin karşısında yer alan Bayırbucak Türkmen bölgesindeki faaliyetleriyle biliniyor.

Son dakika haberinin detayı geliyor...

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ETİKETLER
#suriye
#Esed
#Mihraç Ural
#Reyhanlı Saldırısı
#Cemal Trablusi
#Gündem
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