Reyhanlı saldırısı sanığı terörist “Mihraç Ural”ın (Ali Kiyali) kaçmaya çalışırken Suriye’de yakalandığını bildirdi.

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HABERİN ÖZETİ Reyhanlı saldırısı sanığı terörist 'Mihraç Ural', Suriye'de yakalandı Reyhanlı saldırısı sanığı terörist Mihraç Ural'ın (Ali Kiyali) Suriye'de kaçmaya çalışırken yakalandığı bildirildi. Reyhanlı saldırısı sanığı terörist Mihraç Ural'ın (Ali Kiyali) yakalandığı belirtildi. Yakalanma yeri Suriye olarak açıklandı. Ural'ın kaçmaya çalışırken yakalandığı ifade edildi.

Reyhanlı'daki saldırının sanığı terörist Mihraç Ural’ın yardımcısı ve Mukaveme Suriyye’nin Halep temsilcisi Cemal Trablusi, Suriye Terörle Mücadele ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanmıştı.

TERÖRİST MİHRAÇ URAL

1956 Antakya doğumlu Mihraç Ural, yasa dışı örgüt faaliyetleri nedeniyle tutuklu olduğu Türkiye'den 1982'de Suriye'ye firar etmişti.

Ural, Esed ailesiyle akraba olan eşi Malak Fadel üzerinden dönemin Devlet Başkanı Hafız Esed'in kardeşi Cemil Esed ile yakın ilişkiler kurmuş, edindiği imtiyazlar sayesinde Suriye'de varlıklı biri haline gelmişti.

Terörist Mihraç Ural, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013'te 52 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyla ilgili davanın sanıkları arasında yer alıyor.

Devrik Beşşar Esed rejimine hizmet eden "Mukaveme Suriyye" adlı milis gücünün elebaşılığını yapan Ural, Suriye'nin Türkiye sınırındaki Lazkiye vilayetinde, özellikle Hatay'ın Yayladağı ilçesinin karşısında yer alan Bayırbucak Türkmen bölgesindeki faaliyetleriyle biliniyor.

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