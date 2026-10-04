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Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
04.10.2026
saat ikonu 23:22
|
GÜNCELLEME:
04.10.2026
saat ikonu 23:22

Hatay Reyhanlı'da 53 vatandaş yitmişti! Terörist Mihraç Ural'ın yardımcısı Cemal Trablusi Suriye'de yakalandı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013 yılında 53 vatandaşın yaşamını yitirdiği bombalı saldırının sanıkları arasında yer alan, 'Mihraç Ural' olarak bilinen terörist Ali Keyyali'nin yardımcısı Cemal Trablusi Suriye'deki operasyonla yakalandı.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
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Hatay Reyhanlı'da 53 vatandaş yitmişti! Terörist Mihraç Ural'ın yardımcısı Cemal Trablusi Suriye'de yakalandı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
04.10.2026
saat ikonu 23:22
|
GÜNCELLEME:
04.10.2026
saat ikonu 23:22

Suriye İçişleri Bakanlığı, "Mihraç Ural" olarak bilinen terörist Ali Keyyali'nin yardımcısı Cemal Trablusi’yi yakaladığını duyurdu.

HABERİN ÖZETİ

Hatay Reyhanlı'da 53 vatandaş yitmişti! Terörist Mihraç Ural'ın yardımcısı Cemal Trablusi Suriye'de yakalandı

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Suriye İçişleri Bakanlığı, "Mihraç Ural" olarak bilinen Ali Keyyali'nin yardımcısı Cemal Trablusi'nin yakalandığını duyurdu.
Cemal Trablusi, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yakalanırken operasyonun nerede ve ne zaman yapıldığına dair detay verilmedi.
Trablusi, Mukaveme Suriyye örgütünün Halep temsilcisi ve büro müdürü olarak görev yapmıştı.
Mihraç Ural, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013'te meydana gelen bombalı terör saldırısıyla ilgili davanın sanıkları arasında yer alıyor.
Ural, devrik Beşşar Esed rejimine hizmet eden Mukaveme Suriyye adlı milis gücünün elebaşılığını yapmaktadır.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.

Bakanlığın yazılı açıklamasında, Trablusi'nin Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yakalandığı operasyonun nerede ve ne zaman yapıldığına ilişkin detay verilmedi.

Hatay Reyhanlı'da 53 vatandaş yitmişti! Terörist Mihraç Ural'ın yardımcısı Cemal Trablusi Suriye'de yakalandı

Cemal Trablusi, Suriye devriminde Mukaveme Suriyye örgütünün Halep temsilcisi ve büro müdürü olarak görev yapmıştı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

'ın ilçesinde 11 Mayıs 2013'te 53 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı iki ayrı bombalı terör saldırısı olmuştu. Reyhanlı Belediyesi yanı ile PTT binası önünde düzenlenen patlamalarda 912 konut, 891 iş yeri ve 148 araç zarar görmüştü.

Hatay Reyhanlı'da 53 vatandaş yitmişti! Terörist Mihraç Ural'ın yardımcısı Cemal Trablusi Suriye'de yakalandı

Güvenlik gerekçesiyle Ankara'ya nakledilen Reyhanlı saldırısı davasında karar 23 Şubat 2018'de açıklanmıştı. Buna göre, bombalı eyleme ilişkin yargılaması süren 33 kişiden 9'u ağırlaştırılmış müebbet hapis, 13'ü ise çeşitli süreli hapis cezalarına çarptırılmıştı.

MİHRAÇ URAL KİMDİR?

1956 Antakya doğumlu Mihraç Ural, yasa dışı örgüt faaliyetleri nedeniyle tutuklu olduğu Türkiye'den 1982'de Suriye'ye firar etmişti.

Ural, Esed ailesiyle akraba olan eşi Malak Fadel üzerinden dönemin Devlet Başkanı Hafız Esed'in kardeşi Cemil Esed ile yakın ilişkiler kurmuş, edindiği imtiyazlar sayesinde Suriye'de varlıklı biri haline gelmişti.

Terörist Mihraç Ural, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013'te 52 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyla ilgili davanın sanıkları arasında yer alıyor.

Devrik Beşşar Esed rejimine hizmet eden "Mukaveme Suriyye" adlı milis gücünün elebaşılığını yapan Ural, Suriye'nin Türkiye sınırındaki Lazkiye vilayetinde, özellikle Hatay'ın Yayladağı ilçesinin karşısında yer alan Bayırbucak Türkmen bölgesindeki faaliyetleriyle biliniyor.

 

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#hatay
#reyhanlı
#Mihraç Ural
#Suriye İçişleri Bakanlığı
#Cemal Trablusi
#Gündem
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