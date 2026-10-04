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Dünya
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.10.2026
saat ikonu 22:19
|
GÜNCELLEME:
04.10.2026
saat ikonu 22:19

İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejad istifa etti

İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejad görevinden istifa etti. Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan istifayı onaylarken Paknejad'ın yerine gelen isim de belli oldu.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
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İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejad istifa etti
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.10.2026
saat ikonu 22:19
|
GÜNCELLEME:
04.10.2026
saat ikonu 22:19

Petrol Bakanı Muhsin Paknejad, görevinden istifa etti. İran resmi haber ajansı IRNA’nın haberine göre, Paknejad’ın istifasının nedenine ilişkin herhangi bir ayrıntı verilmedi. İran Petrol Bakanlığı görevine ise geçici olarak devlete ait İran Ulusal Petrol Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Hamid Bovard getirildi. 

PEZEŞKİYA İSTİFAYI KABUL ETTİ

Paknejad’ın istifasının İran Cumhurbaşkanı tarafından kabul edildiği ve yeni atamanın da cumhurbaşkanının talimatı doğrultusunda yapıldığı kaydedildi.

İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejad istifa etti

Ağustos 2024'ten bu yana Petrol Bakanı olarak görev yapan Paknejad, 28 Şubat’ta başlayan ve yedinci ayını dolduran İran-ABD savaşının İran üzerindeki baskısını artırdığı bir dönemde görevden ayrıldı.

 

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#iran
#mesud pezeşkiyan
#Muhsin Paknejad
#Irna
#Hamid Bovard
#Dünya
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