Reyhanlı saldırısının faili Mohammad Dib Korali tutuklandı

14 Ocak 2025 14:59 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 15:04

Adalet Bakanı Tunç, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 53 kişinin hayatını kaybettiği hain terör saldırısının şüphelisi olan Mohammad Dib Korali'nin tutuklandığını açıkladı.

2013'te Reyhanlı’da 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı faillerinden Muhammed Dib Koralı tutuklandı. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Hatay​ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen ortak operasyon sonucu Reyhanlı’daki terör saldırısının faillerinden Muhammed Dib Koralİ dün Suriye’de kıskıvrak yakalanmıştı.

MUHAMMED DİB KORALİ TUTUKLANDI

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Mohammad Dib Korali'nin yürütülen soruşturma kapsamında Hatay Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandığını belirtti.

Tunç paylaşımında, "Yüreğimizi yakan saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyor, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.