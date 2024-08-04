Rize'de feci kaza! Cip uçuruma devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

04 Ağustos 2024 14:17 - Güncelleme : 04 Ağustos 2024 14:25

İstanbul’da E-5’i kilitleyen kaza: Bariyere ok gibi saplandı

İstanbul’da E-5’i kilitleyen kaza: Bariyere ok gibi saplandı

Rize'nin Çayeli ilçesinde F.B yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen cip, ilçeye bağlı İncesu köyü yolunda uçuruma uçtu. Cipin uçuruma düştüğünü gören vatandaşlar, hemen durumu ekiplere bildirdi.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile kadın yolcu H.B hayatını kaybetti, araçta bulunan M.B, H.B. ve T.B. yaralandı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.