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Rize'de sel felaketi: Heyelan ve taşan dereler hayatı felç etti

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
05 Eylül 2024 22:37 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 22:40

Rize'de gün boyu etkili olan sağanak yağış şehirde dereleri taşırdı. Ufak çaplı heyelanlar hayatı felç etti. İş yerlerini basan sel suları esnafı içerde mahsur bıraktı. 

Rize'de etkili olan yoğun yağışlar sonrasında bazı bölgelerde küçük çaplı toprak kaymaları meydana geldi. Zincirliköprü Köyü'nde gerçekleşen heyelan sonrası yetkililer tarafından çalışmalar başlatıldı.

Rize'de sel felaketi: Heyelan ve taşan dereler hayatı felç etti - 1. Resim

Kırklartepe Köyü ve şehir merkezinde ise derenin taşması sonucu su baskınları yaşandı. Su basan iş yerleri ve çay alım merkezinde, çay satmak için gelen vatandaşlar mahsur kaldı.

Rize'de sel felaketi: Heyelan ve taşan dereler hayatı felç etti - 2. Resim

Rize'de etkili olan yağışlar nedeniyle tıkanan menfezlerin temizlenmesi için ekipler çalışmalarına devam ederken, Rize İl Özel İdaresi ekipleri de yağmurun yoğun yaşandığı bölgelerde oluşan heyelanların ardından müdahalede bulunuyor.

Rize'de sel felaketi: Heyelan ve taşan dereler hayatı felç etti - 3. Resim

AFAD UYARDI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Rize'nin sahil kesimlerinde kuvvetli yağış uyarısı yaparken, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) da vatandaşları sel, toprak kayması ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Rize'de sel felaketi: Heyelan ve taşan dereler hayatı felç etti - 4. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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