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 | Emir Yücel

Rize'de teleferik can aldı! Soruşturma başlatıldı

Rize’nin Çayeli ilçesi Yenicami Mahallesi’nde, İstanbul’dan çay sezonu için memleketine gelen Kadir Sarı, çay bahçesinde gübre taşımak için ilkel teleferiği kullandı. Gübre çuvallarını teleferiğe yükleyen Sarı, teleferiğin çelik sırma teline takılarak sürüklendi ve tutunamayarak düştü. Olayı görenlerin ihbarı üzerine AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi, ancak Sarı’nın hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Rize'de teleferik can aldı! Soruşturma başlatıldı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.04.2025
saat ikonu 12:30
|
GÜNCELLEME:
19.04.2025
saat ikonu 12:30

"Rize’de ilkel teleferiğin sırma teline takılan şahıs düşerek hayatını kaybetti. Olay, Çayeli ilçesine bağlı Yenicami Mahallesi'nde meydana geldi. Yeni yaş çay sezonuna hazırlık yapmak için İstanbul’dan memleketi Rize’ye gelen Kadir Sarı, çay bahçesinin bakımını yaptıktan sonra bitkilere gübre vermek istedi.

Rize'de teleferik can aldı! Soruşturma başlatıldı

Ağır olan gübre çuvallarını ilkel teleferiğin vagon kısmına koyan Sarı, aşağıya indirmek için teleferiği hareket ettirdi.

Rize'de teleferik can aldı! Soruşturma başlatıldı

Bu esnada teleferiğin vagonu ile motoru arasında bulunan ve vagonun aşağıya inmesini sağlayan çelik sırma teline takılan Sarı, kurtulamayınca bir süre vagonla birlikte aşağıya sürüklendi. Tutunamayarak aşağıya düşen Sarı’yı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı.

Rize'de teleferik can aldı! Soruşturma başlatıldı

Olay yerine Acil Durum ve Afet Yönetimi (AFAD) Rize İl Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemede Sarı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor."

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