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Roket yarışmasında kazanan Türkiye! Sahnede Filistin mesajı verildi

Editör: Emir Yücel / Kaynak: tgrthaber.com
23 Haziran 2024 11:26 - Güncelleme : 23 Haziran 2024 11:41
Roket yarışmasında kazanan Türkiye! Sahnede Filistin mesajı verildi

20 ülkeden 152 takımın katıldığı roket yarışmasında İTÜ Vefa takımı tüm takımları geride bırakarak birinci oldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İTÜ Vefa Takımı’nın Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) düzenlenen, 20 ülkeden 152 takımın katıldığı Spaceport America Kupası roket yarışmasında, 83 takımın yarıştığı 10 bin feet kategorisinde birinci olduğunu duyurdu.

Roket yarışmasında kazanan Türkiye! Sahnede Filistin mesajı verildi - 1. Resim

"GURUR DUY TÜRKİYE"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı M. Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Gurur duy Türkiye' etiketiyle şu ifadeleri kullandı:

Roket yarışmasında kazanan Türkiye! Sahnede Filistin mesajı verildi - 2. Resim

"Roketçilerimiz şampiyon oldu. 

İTÜ Vefa takımı; ABD’de düzenlenen, 20 ülkeden 152 takımın katıldığı Spaceport America Kupası roket yarışmasında, 83 takımın yarıştığı 10.000 feet kategorisinde 1. oldu.

Roket yarışmasında kazanan Türkiye! Sahnede Filistin mesajı verildi - 3. Resim

Princeton, Stanford, George Washington University gibi okulları geride bırakan İTÜ Vefa Takımını yürekten kutluyorum."

 

Kaynak: tgrthaber.com
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