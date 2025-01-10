Roketsan mühendisi Serdar Yücel'in ölümünde yeni gelişme! İnternet aramaları ortaya çıktı

10 Ocak 2025 12:46 - Güncelleme : 10 Ocak 2025 12:54

Ankara'daki evinde ölü olarak bulunan Roketsan mühendisi Yusuf Serdar Yücel’in incelenen cep telefonunda internetten intihar yöntemleri hakkında araştırmalar yaptığı ortaya çıktı. Yapılan diğer incelemelerde genç mühendisin cansız bedeninde darp ya da benzeri bir ize rastlanmadığı görüldü.

Roketsan’da yazılım mühendisliği görevi yapan ve evinde ölü olarak bulunan 25 yaşındaki Yusuf Serdar Yücel'in ölümü ailesi tarafından şüpheli bulunmuştu. Sodyum nitrat içerek intihar ettiği tespit edilen Yücel'in cenazesi ailesi tarafından teslim alınarak ve memleketi Isparta’da toprağa verilmişti. Şüpheli bulunan ölümün ardından hem evde hem de genç mühendisin telefonunda incelemeler yapıldı.

İNTİHAR YÖNTEMLERİNİ ARAŞTIRMIŞ

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, Yücel’in incelenen telefon imajında olaydan kısa bir süre önce internette intihar yöntemleri ile kısa sürede ölüme neden olabilecek maddeler hakkında araştırmalar yaptığı öğrenildi. Yücel’in cansız bedenindeki incelemelerde ise herhangi bir darp ya da benzeri ize rastlanılmadığı aktarıldı. Olaya ait herhangi bir cinayet izinin de olmadığı belirtilirken, söz konusu eve zorla bir girişin de gerçekleşmediği öğrenildi.