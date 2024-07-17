Rönesans Rezidans 269 kişiye mezar olmuştu! Savunma sırasında kalp krizi geçirdi

17 Temmuz 2024 15:14 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 15:19

6 Şubat depremlerinde Hatay'da 'Cennetten bir köşe' sloganıyla daire satılan, 269 kişinin hayatını kaybettiği Rönesans Rezidans davasında, tutuklu sanık, şirket ortaklarından Bülent Seküçoğlu duruşmada kalp krizi geçirdi.

Yüzlerce insanın hayatını kaybettiği 250 daireden oluşan Rönesans Rezidans, deprem anında saniyeler içinde yerle bir olmuştu. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma geçtiğimiz aylarda tamamlanmıştı.

Davanın 2. duruşması da bugün Hatay Adliyesinde gerçekleştirildi. Duruşmaya Rönesans Rezidans’ta yakınlarını kaybeden vatandaşlar da katıldı.

DURUŞMA SIRASINDA KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Duruşmaya; rezidansın tutuklu olarak yargılanan müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun SEGBİS üzerinden, tutuklu kontrol elemanı Önder Artun, tutuklu yapı denetim şirketi yetkilisi Mehmet Haşim Eraslan, tutuklu yapı denetim şirketi yetkilisi Bülent Seküçoğlu ve tutuksuz olarak yargılanan proje müdürü İ.D. mevcutlu olarak, tutuksuz olarak yargılanan yapı denetim şirketi yetkilisi Ayhan Karan SEGBİS üzerinden katıldı.

Müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun savunmasını yaptığı sırada tutuklu olarak yargılanan yapı denetim şirketi yetkilisi Bülent Seküçoğlu, kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Rahatsızlanan sanığın kalp ve tansiyon hastası olduğu öğrenildi.