RTÜK Başkanı Şahin'den 'derbi boykotu' açıklaması! Reyting sonuçlarını paylaştı

CHP lideri Özgür Özel'in 'Galatasaray-Fenerbahçe maçını izlemeyin' ifadeleriyle yaptığı çağrısı sonrası RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den açıklama geldi. Reyting verilerini paylaşan Şahin, ATV’de yayınlanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin açık ara farkla günün en çok izlenen yayını olduğunu söyledi.

CHP lideri Özgür Özel'in günlerdir yaptığı ekonomik boykota ATV'de yayınlanan derbi de dahil edildi. Özel yaptığı açıklamada, 'Galatasaray-Fenerbahçe maçını izlemeyin' çağrısında bulundu. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, yapılan çağrının etkisinin olmadığını paylaştığı verilerle duyurdu. Şahin, "ATV’de yayınlanan Fenerbahçe-Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması, açık ara farkla günün en çok izlenen yayını oldu" ifadelerini kullandı.

EN ÇOK İZLENEN YAYIN OLDU

Şahin yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Boykot çağrılarıyla halkın ekran tercihlerine müdahale etmek isteyenlere en net cevabı milletimiz verdi! Tüm manipülatif söylemlere rağmen, reyting sonuçları futbolun ve sporun ayrıştırıcı değil, birleştirici bir güç olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Dün ATV’de yayınlanan Fenerbahçe-Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması, açık ara farkla günün en çok izlenen yayını oldu. Yeni rekorlarla son zamanların en çok reytingini alarak ekran başındaki milyonları bir araya getirdi. Halkın ilgisi farklı planları olan bir takım siyasilerin kamuoyunu yanlış yönlendirmeye yönelik açıklamalarını boşa çıkardı.

Unutulmamalıdır ki, Türkiye’de reyting ölçüm sistemi, RTÜK denetiminde bilimsel yöntemlere dayanarak yürütülmektedir. Gerçek veriler ortadayken, algı operasyonlarına ve dezenformasyona yer yoktur.

Teşekkürler Türkiye!

Sporun ruhuna, rekabetin heyecanına ve izleyici özgürlüğüne sahip çıkan herkese saygılarımızla duyurulur.