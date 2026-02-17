RTÜK Başkanı'ndan Zonguldak'taki maden kazasına ilişkin uyarı

Zonguldak'ta maden ocağında meydana gelen göçükte 2 madenci hayatını kaybetti. Maden kazasına ilişkin Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan (RTÜK) uyarı geldi.

RTÜK Başkanı Mehmet Daniş, NSosyal’deki hesabından yaptığı paylaşımda, Kilimli ilçesindeki maden kazasında hayatını kaybeden işçilere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı, göçük altından yaralı olarak kurtarılanlara ise acil şifalar diledi.

RTÜK'TEN 'HASSASİYET' VURGUSU

Mehmet Daniş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Yayıncı kuruluşlarımızın yapacakları yayınlarda, acılı ailelerin mahremiyetine ve insan onuruna saygı çerçevesinde, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda azami hassasiyet gösterilmesi gerekliliğini önemle hatırlatıyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

İLETİŞİM BAŞKANI DURAN'DAN TAZİYE MESAJI

Öte yandan Burhanettin Duran İletişim Başkanı Duran da maden kazasında ölen işçiler için taziye mesajı paylaştı. Duran sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Zonguldak Kilimli’de meydana gelen maden ocağı göçüğünde işçi kardeşlerimizin vefat ettiğini derin bir teessürle öğrendim. Hayatını kaybeden madencilerimize Allah’tan rahmet; kederli ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Göçük altından yaralı olarak kurtarılan kardeşimize de acil şifalar temenni ediyorum. Bu elim hadiseye ilişkin gerekli soruşturma başlatılmış olup, süreç ilgili kurumlarımız tarafından tüm yönleriyle ve titizlikle yürütülmektedir."

NE OLMUŞTU?

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde özel bir şirkete ait maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük yaşandı. İşçilerden 3'ü göçükte mahsur kaldı. Göçükteki bir işçi yaralı olarak çıkarılırken, diğer 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı.